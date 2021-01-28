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Drakula olarak nam salan Luke Evans 'Arabacı' olacak

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 28.01.2021 16:00 | Son Güncelleme:
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Drakula olarak nam salan Luke Evans 'Arabacı' olacak

Dracula Untold filmiyle hatırlanan Luke Evans, Disney’in yeni Pinokyo filminin kadrosuna katıldı. Evans filmde Pinokyo'daki Arabacı karakterine hayat verecek.

Disney+ üzerinden yayınlanması planlanan yeni Pinokyo uyarlamasında Luke Evans‘ın da yer alacağı açıklandı. Dracula Untold filmiyle hatırlanan Luke Evans son olarak, The Alienist dizisinde yer almıştı.

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Çocuk masalları arasında özel bir yeri olan ve 1940 yılında animasyon filmi olarak Disney tarafından uyarlanan Pinokyo’nun yeni filmi için çalışmalar devam ediyor. Robert Zemeckis‘in yönetmenliğini yapacağı yeni uyarlamada Luke Evans’ın yanı sıra Tom Hanks de yer alıyor. Oscar Ödüllü Tom Hanks, filmde Pinokyo’yu yapan Gepetto Usta‘yı canlandıracak. Kadroya yeni dahil olan Luke Evans ise The Coachman olarak bilinen Arabacı karakterine hayat verecek.

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Bu Luke Evans’ın ilk Disney projesi olmayacak. 2017 yılında vizyona giren Beauty and the Beast filminde de Gaston karakterini canlandırmıştı.

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