Drift dünyasının en iyi pilotları

Üç kez Formula Drift, bir kez de Formula Drift Dünya şampiyonu olan Forsberg, aynı zamanda Formula Drift tarihinin en çok yarış kazanan pilotu unvanına da sahip.
Dünyanın en başarılı olmasa da en popüler drift pilotlarından biri olan Tuerck, “Tuerck’d” isimli internet serisi ile bu bilinirliğe ulaştı. Halen yarışan tuerck, gösteri driftine de yönelmiş durumda.
Japonya’nın dünya driftine hediye ettiği en önemli simalardan biri olan Gushi, Japonya D1 Grand Prix ve ABD Formula Drift Şampiyonası’na katılan en genç pilotlarından biri. Şu an 32 yaşındaki Gushi, halen Formula Drift’te mücadele ediyor.
Umman driftinin yükselen yıldızı Red Bull sporcusu Haitham Al-Hadidi, Red Bull Car Park Drift serisinin en genç yarış kazanan pilotu unvanına sahip. Al-Hadidi’nin geleceğin en iyi drift pilotlarından biri olması bekleniyor.
Drift dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Abdo Feghali, ralli ve tırmanma yaptıktan sonra 2008 yılında drifte geçti. Aynı zamanda Red Bull arp Park Drift Türkiye Finali’nin yarış direktörlüğü görevini de yürütecek olan Red Bull sporcusu Feghali, kendisine özel drift hareketleriyle de biliniyor.
Avrupa driftinin en tanınan isimlerinden biri olan Aleksandr Grinchuk, Ukrayna’nın drift dünyasına sunduğu bir hediye olarak görülüyor. Zor hareketleri kolay gibi göstermek onun işi.
Drift dünyasında Mad Mike olarak bilinen Whiddett, limitleri zorlayan performanslarıyla tanınıyor. Red Bull sporcusu Mike Whiddett, 2016 yılında Formula Drift Dünya Şampiyonası’nda üçüncü sırayı da elde etmeyi başarmıştı.
Aynı zamanda bir uzay mühendisi olan Elias Hountongji, 2009 yılından bu yana drift sporuyla ilgileniyor. Kardeşi Johannes ile birlikte Drift Brothers olarak anılan ikili King of Europe serisinde de mücadele ettiler. Red Bull sporcusu Elias, araçları geliştirmeyi ve dizayn etmeyi seviyor.
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