Drift dünyasının en iyi pilotları

Chris Forsberg:

Üç kez Formula Drift, bir kez de Formula Drift Dünya şampiyonu olan Forsberg, aynı zamanda Formula Drift tarihinin en çok yarış kazanan pilotu unvanına da sahip.

Ryan Tuerck:

Dünyanın en başarılı olmasa da en popüler drift pilotlarından biri olan Tuerck, “Tuerck’d” isimli internet serisi ile bu bilinirliğe ulaştı. Halen yarışan tuerck, gösteri driftine de yönelmiş durumda.

Ken Gushi:

Japonya’nın dünya driftine hediye ettiği en önemli simalardan biri olan Gushi, Japonya D1 Grand Prix ve ABD Formula Drift Şampiyonası’na katılan en genç pilotlarından biri. Şu an 32 yaşındaki Gushi, halen Formula Drift’te mücadele ediyor.

Haitham Al-Hadidi:

Umman driftinin yükselen yıldızı Red Bull sporcusu Haitham Al-Hadidi, Red Bull Car Park Drift serisinin en genç yarış kazanan pilotu unvanına sahip. Al-Hadidi’nin geleceğin en iyi drift pilotlarından biri olması bekleniyor.

Abdo Feghali

Drift dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Abdo Feghali, ralli ve tırmanma yaptıktan sonra 2008 yılında drifte geçti. Aynı zamanda Red Bull arp Park Drift Türkiye Finali’nin yarış direktörlüğü görevini de yürütecek olan Red Bull sporcusu Feghali, kendisine özel drift hareketleriyle de biliniyor.