Mynet Trend

Drift dünyasının en iyi pilotları

Red Bull Red Bull
KANATLANDIRAN HABERLER  | 25.06.2019 16:13 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en iyi drift pilotları, 30 Haziran’da TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde Red Bull Car Park Drift’te tozu dumana katacak. Birbirinden hızlı 20 yarışçı arasından birinci olarak ayrılan pilot Dünya Finali’nde mücadele etme hakkını elde edecek. Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde ise 1 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirilecek. Dünyanın en önemli drfit yarışlarından biri olan Red Bull Car Park Drift vesilesiyle sizler için dünyanın en iyi drift pilotlarını derledik.

Chris Forsberg:

Üç kez Formula Drift, bir kez de Formula Drift Dünya şampiyonu olan Forsberg, aynı zamanda Formula Drift tarihinin en çok yarış kazanan pilotu unvanına da sahip.

Ryan Tuerck:

Dünyanın en başarılı olmasa da en popüler drift pilotlarından biri olan Tuerck, “Tuerck’d” isimli internet serisi ile bu bilinirliğe ulaştı. Halen yarışan tuerck, gösteri driftine de yönelmiş durumda.

Ken Gushi:

Japonya’nın dünya driftine hediye ettiği en önemli simalardan biri olan Gushi, Japonya D1 Grand Prix ve ABD Formula Drift Şampiyonası’na katılan en genç pilotlarından biri. Şu an 32 yaşındaki Gushi, halen Formula Drift’te mücadele ediyor.

Haitham Al-Hadidi:

Umman driftinin yükselen yıldızı Red Bull sporcusu Haitham Al-Hadidi, Red Bull Car Park Drift serisinin en genç yarış kazanan pilotu unvanına sahip. Al-Hadidi’nin geleceğin en iyi drift pilotlarından biri olması bekleniyor.

Abdo Feghali

Drift dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Abdo Feghali, ralli ve tırmanma yaptıktan sonra 2008 yılında drifte geçti. Aynı zamanda Red Bull arp Park Drift Türkiye Finali’nin yarış direktörlüğü görevini de yürütecek olan Red Bull sporcusu Feghali, kendisine özel drift hareketleriyle de biliniyor.

Aleksandr Grinchuk

Avrupa driftinin en tanınan isimlerinden biri olan Aleksandr Grinchuk, Ukrayna’nın drift dünyasına sunduğu bir hediye olarak görülüyor. Zor hareketleri kolay gibi göstermek onun işi.

Mike Whiddett

Drift dünyasında Mad Mike olarak bilinen Whiddett, limitleri zorlayan performanslarıyla tanınıyor. Red Bull sporcusu Mike Whiddett, 2016 yılında Formula Drift Dünya Şampiyonası’nda üçüncü sırayı da elde etmeyi başarmıştı.

Elias ve Johannes Hountondji

Aynı zamanda bir uzay mühendisi olan Elias Hountongji, 2009 yılından bu yana drift sporuyla ilgileniyor. Kardeşi Johannes ile birlikte Drift Brothers olarak anılan ikili King of Europe serisinde de mücadele ettiler. Red Bull sporcusu Elias, araçları geliştirmeyi ve dizayn etmeyi seviyor.

Drift dünyasının en iyi pilotları

Chris Forsberg

Chris Forsberg

Haitham Al Hadidi

Haitham Al Hadidi

Joe and Elias Hountondji

Joe and Elias Hountondji

Ken Gushi

Ken Gushi

Ryan Tuerck

Ryan Tuerck
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
redbull redbull car park drift

En Çok Okunan Trend Haberler

İmamoğlu'ndan bildiri okuyan personelle ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan bildiri okuyan personelle ilgili açıklama

Ağaç adam isyan etti: Ne olur ellerimi kesin!

Ağaç adam isyan etti: Ne olur ellerimi kesin!

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

MADO'dan sosyal medyada dolaşan videoyla ilgili açıklama

MADO'dan sosyal medyada dolaşan videoyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu yazın dikkat çeken 9 müzik festivali

Bu yazın dikkat çeken 9 müzik festivali

Red Bull’dan yaza özel yeni lezzet

Red Bull’dan yaza özel yeni lezzet

Basketbol oyuncusu olmak mı zor berberlik mi?

Basketçi olmak mı zor, berberlik mi?

Tüm dünya Wings for Life World Run’la omurilik felçlileri için koştu

Wings for Life World Run’la omurilik felçlileri için koştular

Gündelik hayatı küçük dokunuşlarıyla güzelleştiren proje: Onaranlar Kulübü

Gündelik hayatı küçük dokunuşlarıyla güzelleştiren proje: Onaranlar Kulübü

64 kilometre ile dünya birincisi Türkiye’den

64 kilometre ile dünya birincisi Türkiye’den

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.