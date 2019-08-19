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DSLR kameralar aslında sanıldığı kadar güvenli değil

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TEKNOLOJİ  | 19.08.2019 09:01 | Son Güncelleme

Bir güvenlik araştırma şirketi tarafından yapılan çalışma sonucunda, bu tür kameraların kolay bir şekilde ele geçirilebileceği ortaya çıktı. İşte fotoğraf serverlarını yakından ilgilendiren haberimizin detayları.

DSLR kameralar aslında sanıldığı kadar güvenli değil

Fotoğraf sanatını hemen hemen her alanda icra etmek isteyen kişilerin büyük oranda aldığı makineler, Canon ve Nikon tarzı kuruluşlara ait oluyor. Bu kuruluşlar da DSLR kamera kullanıyorlar. Ancak bazı zararlı fidye yazılımları nedeniyle bu tür kameraların kolay bir şekilde ele geçirildiği fark edildi.

Güvenliğin artık hemen hemen her şey olduğu günümüz dünyasında, fotoğrafçılar bile güvende değil. Bazı korsanlar DSLR kameraya sahip kişilerin bu kameralarını ele geçiriyor. Daha sonradan mevcut bütün fotoğraflara şifre koyabiliyorlar.
Tüm fotoğraf ve diğer verilere şifre koyan kişiler, belli bir ücret karşılığında bu şifreyi kameranın sahibine satmak istiyor. Oldukça kurnaz bir çalışma olsa bile, yine de onlardan korunmak mümkün. Check Point isimli bir güvenlik firması, Canon şirketi ile anlaştı ve onlara bazı güvenlik yazılımları çıkarabilmesi için destek verdi. Bu sayede kameraların ele geçirilmesi engellendi.

Neredeyse bütün elektronik cihazların ele geçirildiği günümüz dünyasında, gerçekten de büyük bir dikkat gerekiyor. Eğer siz de DSLR kamera kullanıyorsanız ve buna benzer hikayeler başınızdan geçtiyse, yorumlar bölümünden bunları bizlere anlatabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
dslr #fotoğraf

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