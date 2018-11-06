MAGAZİN

Dua Lipa halay çekti olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.11.2018 10:13 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa halay çekti; sosyal medyada olay oldu! Halay çektiği anları paylaşan Lipa'ya yorum yağdı

Dua Lipa halay çekti olay oldu

MTV Müzik Ödülleri Töreni’nde ‘En İyi Pop Şarkıcısı' seçilen Dua Lipa'nın kutlama yaparken halay çektiği görüntüler sosyal medyaya damgasını vurdu.

Lipa geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelmiş ve Türkiye'nin yemeklerine ve doğasına hayran kalmıştı. Ülkeden ayrılırken ise 'Yeniden geleceğim' demişti.

Bir rock müzisyeninin kızı olarak 1995 yılında dünyaya gelen Dua Lipa, 14 yaşında Christina Aguilera ve Nelly Furtado şarkılarını YouTube üzerinde cover'layıp yayımlayarak müzik kariyerine başlamıştı.

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Spotify'da 8 milyon tekil ve 1,5 milyon albüm satışına ulaşarak 2017’nin en ünlü İngiliz kadın sanatçısı olmuştu. Adele’den bu yana İngiltere’nin bir numaraya yükselen ilk solo kadın sanatçısı olan güzel yıldızın klipleri YouTube'da 1 milyar kez görüntülenmişti.

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni açıklamaMehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Pelin Akil: Evet hamileyim!Pelin Akil: Evet hamileyim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dua lipa Dua Lipa halay Dua Lipa türkiye

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk: AK Parti'de rekabet bazı yerlerde centilmenlik dışına çıktı

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk: AK Parti'de rekabet bazı yerlerde centilmenlik dışına çıktı

Öğretmenden erkek öğrencisine iğrenç mesaj!

Öğretmenden erkek öğrencisine iğrenç mesaj!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne oldu bunlara yaaa türkler mi çarptı ne :)))
ve Mahmut tuncer kazandı yapacak bişey yok halay kazandı
''dünyanın en şık en pahalı yerlerinde de otursanız biyerde kırılma olur ve halaya geçilir''halay komutanı.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Emily Ratajkowski'nin 'çamaşır günü'

Emily Ratajkowski'nin 'çamaşır günü'

Burcu Esmersoy isyan etti: Nasıl bir cesaret!

Burcu Esmersoy isyan etti: Nasıl bir cesaret!

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Pelin Akil: Evet hamileyim!

Pelin Akil: Evet hamileyim!

Hande Erçel eridi! İşte son hali

Hande Erçel eridi! İşte son hali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.