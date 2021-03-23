Dua Lipa hayranının saldırısına uğradı

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, fotoğraf çekimi için bulunduğu Meksika’da hayran tacizine uğradı. 25 yaşındaki Arnavutluk kökenli İngiliz şarkıcının saldırıya uğrama anı videosu sosyal medya kullanıcıları tarafından Twitter’da paylaşıldı.

Lipa’nın stüdyo çıkışında etrafını saran hayranları arasından bir kadın, şarkıcının üstüne koşarak ona dokunmaya çalıştı. Korumalar hızla kadını Lipa’dan uzaklaştırdı, şarkıcı da kendisini bekleyen otomobile bindi.



Lipa, başına gelen olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.



