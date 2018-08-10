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Dua Lipa konser öncesi et döner ve ayran istedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.08.2018 09:39 | Son Güncelleme

Antalya'da konser verecek olan Dua Lipa, et döner ve ayrandan Manuka balına, el yapımı taze kurabiyeden deniz tuzlu bitter çikolataya çeşitli isteklerde bulundu

Dua Lipa konser öncesi et döner ve ayran istedi

Dünya müzik listelerinde hızlı yükselişiyle dikkat çeken Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa (23), 14 Ağustos Salı günü Antalya'daki Regnum Carya Otel'de konser verecek. Türkiye'deki ilk konseri öncesi Dua Lipa ve ekibinin istekleri şaşırttı.

Lipa, et döner ve ayrandan Manuka balına, el yapımı taze kurabiyeden deniz tuzlu bitter çikolataya çeşitli isteklerde bulundu. Ünlü yıldızın hijyen takıntısı da dikkat çekti. Kulisine 50 el havlusu ve 50 de banyo havlusu talep eden Dua Lipa'nın bir diğer isteğiyse odanın her yerine konulmasını istediği boy aynaları oldu.

Kulisin aydınlatmasında kesinlikle beyaz ışık istemediğini belirten şarkıcı, kuliste ayrıca taze çiçekler olmasını da şart koştu. Lipa, gün içerisinde sık sık içtiği Hindistancevizi suyundan da bol bol talep etti.


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