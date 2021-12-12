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Dua Lipa'nın bir aylık kazancı şoke etti

12.12.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında şarkıcılığa adım atan Arnavut asıllı İngiliz yıldız Dua Lipa'nın serveti 50 milyon sterline (920 milyon TL) dayandı. Dua Lipa servetini ikiye katladı!

Dua Lipa'nın bir aylık kazancı şoke etti

Kariyerine modellik yaparak başlayan, 2015 yılında şarkıcılığa adım atmıştı. 2017'de kendi adını taşıyan albümünü piyasaya süren Arnavut asıllı İngiliz yıldız Dua Lipa servetini katladı.

İngiliz The Sun Gazetesi, Dua Lipa'nın servetini mercek altına aldı. 2021 yılında 22.7 milyon sterlin (410 milyon TL) kazanan şarkıcının, sadece bir ayda 1.9 milyon sterlin (35 milyon TL) gelir elde ettiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl toplam serveti 24.5 milyon sterlin (450 milyon TL) olan, 2021 kazancı da 24.6 milyon sterline ulaşan 26 yaşındaki yıldız, son bir yılda servetini neredeyse ikiye katlamış oldu.

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Albümleri İngiltere ve ABD listelerinde en çok satanlar arasında yer alan Lipa'nın, şarkı sözleri verdiği pek çok sanatçı ve ünlü şirketlerle yaptığı reklam anlaşmaları da bulunuyor.

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Dua Lipa
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