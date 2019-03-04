Dua Lipa'nın kaçamak yemeği ve Türk çayı keyfi

Geçtiğimiz yaz Antalya'da konser veren Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa paylaşımlarıyla gündemde.

Lipa özellikle Balkanlar ve Türkiye'ye özgü Kaçamak isimli yemeği Instagram hesabından paylaştı.

Sucuklu olarak tercih ettiği yemeğin üstüne de ince belli bardaktan Türk çayı içen ve bu görüntüleri de sosyal medyada paylaşan Lipa'ya, Türk hayranlarından mesaj yağdı.

Lipa Türkiye konseri önce döner ve ayran ikilisini yedikten sonra Gaziantep'ten gelen baklavaların ziyafetini yapmıştı.

