Dua Lipa'ya ayrılık yaradı! Bu pozları Nilperi Şahinkaya görmesin

Geçtiğimiz günlerde bir söyleşide "Dua Lipa gelse onunla ilişki yaşarım" diyen Nilperi Şahinkaya'nın hayran olduğu dünyaca ünlü şarkıcıya ayrılık yaradı. İngiliz şarkıcı Dua Lipa sevgilisinden ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla tatile çıktı.

Bella ve Gigi'nin kardeşi Anwar Hadid ile uzak mesafe yüzünden ayrılan Dua Lipa'ya ayrılık yaradı. Bir süredir tatilde olan Lipa üst üste paylaşımlarıyla herkesin ilgisini çekiyor.

Lipa son olarak pembe bikinisiyle pozlar verdi.

Çimenlere uzanıp sere serpe pozlar veren Lipa'ya beğeni yağdı.

SERVETİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Dua Lipa'nın serveti geçtiğimiz ay gündem olmuştu. 2021 yılında 22.7 milyon sterlin (410 milyon TL) kazanan şarkıcının, sadece bir ayda 1.9 milyon sterlin (35 milyon TL) gelir elde ettiği ortaya çıktı.



