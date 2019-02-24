Duayen spiker Ercan Taner beIN Sports'a geri döndü

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak ve Bülent Yıldırım'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports1'den naklen yayınlanacak.
DERBİYİ KİM ANLATACAK?
Ünlü spiker Ercan Taner, beIN Sports'a döndüğünü açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ercan Taner, "Eve dönüyorum... Sporseverlerle tekrar BeIN SPORTS ekranlarında buluşuyoruz. Pazartesi, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görüşmek üzere... Gördüğüm lüzum üzerine" ifadelerini kullandı.
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