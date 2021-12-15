Dubai’ye çantasında cinsel ilişki oyuncağıyla girmeye çalışan Charlotte Crosby havalimanında gözaltına alındı

Charlotte Crosby, girişinin yasak olmasına rağmen Dubai’ye giderken el çantasında cinsel ilişki oyuncağı bulunması üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

İngiltere’de yayınlanan Geordie Shore adlı televizyon programıyla adını duyuran İngiliz güzel, bir süredir kendisi gibi televizyon yıldızı olan Jake Ankers ile aşk yaşıyor.

ERKEK ARKADAŞI POLİSLERE YALVARDI

Cinsellik için kullanılan malzemelerin girişinin yasak olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde polis tarafından havalimanında tutulan ve ülkeye girişi engellenen Charlotte, tatile birlikte çıktığı arkadaşı Adam Frisby polise yalvardıktan sonra serbest bırakıldı.

Polis cinsel ilişki oyuncağına el koyduktan sonra TV yıldızı serbest bırakıldı ve ülkeye giriş yapmasına izin verildi.

Kullandığı cinsel oyuncaklar hakkında açıklamalarda bulunmaktan hiçbir zaman çekinmeyen Charlotte, kısa süre önce ilişki yaşadığı erkek arkadaşı Jake Ankers ile aynı evde yaşamaya başladığını açıkladı.



