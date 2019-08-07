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DuckTales: Remastered geldiği gibi gidiyor

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 07.08.2019 15:41 | Son Güncelleme

1998 yılında NES’in sevilen isimlerinden biri DuckTales, yanına Remastered etiketini alarak piyasaya çıkıyor. Ancak geldiği gibi birkaç gün içerisinde satışı durdurulacak.

DuckTales: Remastered geldiği gibi gidiyor

Kendine has müzikleri, eğlenceli oynanış yapısıyla DuckTales, unutulmaz oyunlardan biridir. Hemen hemen her oyuncunun kaline dokunmayı başarmıştır ve piksellerle arası iyi olanların dilinden kolay kolay düşmez. Nostalji severlerin muhtemelen hatırlayacağı oyun, Remastered olarak Steam üzerinden 4 dolar fiyat etiketine sahip ve an itibariyle de indirimde. Özünde uygun bir fiyat gibi görünebilir, ancak bunun bir nedeni var. Oyunun bu kadar uygun fiyatlı olmasının nedeni son satış tarihinin 8 Ağustos olmasından kaynaklanıyor.

Capcom, bu konuda resmi bir açıklama yaptı. Bu da eğer oyuna sahip olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerektiği anlamına geliyor. 

  • Wii U – 9 Ağustos, 02:59
  • PlayStation 3 – 9 Ağustos, 18:00
  • Xbox 360, Xbox One (via Backwards Compatibility) – 8 Ağustos, 03:00
  • Steam (PC) – 02:59

Yukarıdaki Türkiye saatlerini dikkate alarak oyuna ulaşabilirsiniz. İşin güzel kısmı oyun piyasadan satışı kaldırılsa bile bir kere satın alırsanız, dilediğiniz zaman indirebilme şansına sahipsiniz. Bu da oyun bir kere kütüphanenize girerse, tamamen sizin olacağı anlamına geliyor.

Diğer tarafta oyunun özellikle Steam versiyonunda birtakım sıkıntıların olduğu söyleniyor. Bazı oyuncular oyunu bitirmeyi başaramamış ve belli noktalarda oyun kendini kapatmakta. Capcom, teknik sıkıntılar konusunda herhangi bir açıklama yapmadı veya bunlara çözüp getirip getirmeyeceği belli değil.

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Anahtar Kelimeler:
ducktales: remastered nes

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