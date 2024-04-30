Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Dünyaca ünlü isim Mia Khalifa'nın makyajsız halleri beğeni topladı! Doğal halini paylaşınca övgü dolu yorumlar gecikmedi

    Dünyaca ünlü isim Mia Khalifa'nın makyajsız halleri beğeni topladı! Doğal halini paylaşınca övgü dolu yorumlar gecikmedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.04.2024 09:54
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dünya geneline yayılan 26 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Mia Khalifa, Instagram hesabından son olarak makyajsız hallerini gösteren bir paylaşımında bulundu. Fenomen ismin doğal hali hayranlarından tam not almayı başardı.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran Mia Kahlifa geleneğini bozmadı. Bir süredir sessizliğini koruduğu sosyal medya hesabından hızlı bir dönüş yapan Khalifa bu kez hayranlarıyla makyajsız halini gösteren bir paylaşım yaptı. Fenomen ismin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

    KHALIFA

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında bir kanepenin önünde aynaya bakarak poz veren Khalifa'nın kırmızı bir üst giydiği ve siyah bandana taktığı görüldü. Fenomen ismin makyajsız görüntüsüne övgü dolu yorumlar geldi.

    İlginizi Çekebilir

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

     2671 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri gündem yarattı

    2671 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri gündem yarattı

     Ojeyle makyaj yaptı! Hastanelik oldu... Sosyal medya onu konuşuyor

    Ojeyle makyaj yaptı! Hastanelik oldu... Sosyal medya onu konuşuyor

     Sosyal medyada göğüs ölçüsü ve kalça büyüklüğü anlaşılan kadından uzak durun

    Sosyal medyada göğüs ölçüsü ve kalça büyüklüğü anlaşılan kadından uzak durun

     Sevgilisini yanlışlıkla tuvaletini yaparken çekti! Bir de paylaştı

    Sevgilisini yanlışlıkla tuvaletini yaparken çekti! Bir de paylaştı


    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Sıcak havanın tadını çıkarttı! Pijamalarıyla bahçeye koştuSıcak havanın tadını çıkarttı! Pijamalarıyla bahçeye koştu
    14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmişti! Fiziksel hadım uygulanacak14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmişti! Fiziksel hadım uygulanacak
    Kurban 10, katil 17 yaşında! Kardeşini bıçaklayarak öldürdüKurban 10, katil 17 yaşında! Kardeşini bıçaklayarak öldürdü
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Mia Khalifa
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Beklenen oldu, bakanlık duyurdu: Tavuk eti ihracatına sınırlama getirildi

    Beklenen oldu, bakanlık duyurdu: Tavuk eti ihracatına sınırlama getirildi

    Erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktılar! Milli Eğitim harekete geçti: Hepsi için soruşturma başlatıldı

    Erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktılar! Milli Eğitim harekete geçti: Hepsi için soruşturma başlatıldı

    Gelinden olay şov! "İzlerken utandım"

    Gelinden olay şov! "İzlerken utandım"

    14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmişti! Fiziksel hadım uygulanacak

    14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmişti! Fiziksel hadım uygulanacak

    Aynı anda harekete başladılar! Bir anda tanımadığı adamın yüzüne oturdu

    Aynı anda harekete başladılar! Bir anda tanımadığı adamın yüzüne oturdu

    Tasarım pantolonun fiyatı dudak uçuklattı! "Bu bir sanat eseri"

    Tasarım pantolonun fiyatı dudak uçuklattı! "Bu bir sanat eseri"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada!

    New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada!

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.