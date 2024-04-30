Dünyaca ünlü isim Mia Khalifa'nın makyajsız halleri beğeni topladı! Doğal halini paylaşınca övgü dolu yorumlar gecikmedi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran Mia Kahlifa geleneğini bozmadı. Bir süredir sessizliğini koruduğu sosyal medya hesabından hızlı bir dönüş yapan Khalifa bu kez hayranlarıyla makyajsız halini gösteren bir paylaşım yaptı. Fenomen ismin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında bir kanepenin önünde aynaya bakarak poz veren Khalifa'nın kırmızı bir üst giydiği ve siyah bandana taktığı görüldü. Fenomen ismin makyajsız görüntüsüne övgü dolu yorumlar geldi.







