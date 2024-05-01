Yeniden Refah'ı geride bırakıp damgasını vurdu! AK Parti'nin oy kaybı dikkat çekti: Son seçim anketine dengeler yine değişti

CHP'nin yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkması siyaset sahnesindeki dengelere de yansıdı. AK Parti yerel seçimler tarihindeki en düşük oyunu 31 Mart'ta aldı. Yöneylem'in genel seçim anketine göre AK Parti bu oranın da altına düşerken YRP ve DEM Parti de oy oranlarıyla ankete damgasını vurdu.

DENGELERİ DEĞİŞTİREN SEÇİM

Kurulduğu 2002'den bu yana 5 yerel seçime giren AK Parti, en düşük oyunu son 31 Mart seçimlerinde aldı. Yüzde 35,56 oy oranıyla AK Parti ilk kez ikinci sıraya düştü. CHP ise yüzde 37,77 oy oranıyla 1977'den bu yana ilk kez yerel seçimde birinci konumuna yerleşti.

Önümüzdeki 4 yılın seçimsiz geçmesi beklense de seçim anketleri gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. Son olarak Yöneylem Araştırma, 26 Nisan-29 Nisan aralığında 2 bin 222 kişiye "Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa" hangi partiye oy vereceklerini sordu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo ilgi çekti.

CHP SIRASINI KORUYOR

Anket sonucunda CHP, 31 Mart yerel seçimlerine edindiği birincilik konumunu korumayı başardı. Ankete katılanların yüzde 34,1'i CHP'yi tercih etti.

AK PARTİ'DE OY KAYBI

AK Parti'de gözlenen oy kaybı dikkatlerden kaçmadı. Seçimde yüzde 35,56 oranında oy alan AK Parti'yi ankete katılanların yüzde 30,9'u tercih etti.

DEM PARTİ SEÇMENİ ANKETE İZ BIRAKTI

Son seçimde yüzde 5,70 oranında oy alarak 4. sıraya yerleşen DEM Parti, ankette oyunu yüzde 9,4'e yükseltti.

YENİDEN REFAH'IN DA OYU MERAK EDİLİYORDU

31 Mart'ın en çok konuşulan partilerinden Yeniden Refah Partisi ise yüzde 6 bandındaki oyunu ankette de korudu.

İŞTE SON SEÇİM ANKETİNİN SONUÇLARI

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





