Dudak dolgusu bağımlılığı bulunan sosyal medya fenomeni Jade, pipetle su bile içemediğini söyledi

İstediği dudak şekline kavuşmak için sayısız dudak dolgusu operasyonu geçirdiğinden söz eden 23 yaşındaki Jade, yeni görüntüsünün günlük eylemlerini bile zorlaştırdığını belirtti. Dudak dolgusu prosedürlerinin artık işe yaramadığını ve daha düşük maliyetli bir işlem olan botoksu denediğini dile getiren Jade, sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

“DUDAKLARIMI KENARA ÇEKMEM GEREKİYOR”

Dudaklarının dolgun ve şekilli görüntüsünden mutlu olduğunu ifade eden Jade, uygulamanın yan etkilerini de gösterdi. Jade, ağzının ortasındaki pipeti kavrayamadığını ve pipetle herhangi bir şey içebilmek için dudaklarını kenara doğru itmesi gerektiğini belirtti.



