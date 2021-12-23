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  4. Dudak dolgusu bağımlılığı bulunan sosyal medya fenomeni Jade, pipetle su bile içemediğini söyledi

Dudak dolgusu bağımlılığı bulunan sosyal medya fenomeni Jade, pipetle su bile içemediğini söyledi

23.12.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaliforniya’da yaşayan sosyal medya fenomeni Jade, estetik ameliyat bağımlılığının ulaştığı son noktayı TikTok hesabından yaptığı bir paylaşımla gösterdi. ‘Jadeswildparty’ kullanıcı ismiyle paylaşım yapan kadın, dudak dolgusu bağımlılığı nedeniyle düzgün bir şekilde su içemediğini itiraf etti.

Dudak dolgusu bağımlılığı bulunan sosyal medya fenomeni Jade, pipetle su bile içemediğini söyledi

İstediği dudak şekline kavuşmak için sayısız dudak dolgusu operasyonu geçirdiğinden söz eden 23 yaşındaki Jade, yeni görüntüsünün günlük eylemlerini bile zorlaştırdığını belirtti. Dudak dolgusu prosedürlerinin artık işe yaramadığını ve daha düşük maliyetli bir işlem olan botoksu denediğini dile getiren Jade, sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

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“DUDAKLARIMI KENARA ÇEKMEM GEREKİYOR”

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Dudaklarının dolgun ve şekilli görüntüsünden mutlu olduğunu ifade eden Jade, uygulamanın yan etkilerini de gösterdi. Jade, ağzının ortasındaki pipeti kavrayamadığını ve pipetle herhangi bir şey içebilmek için dudaklarını kenara doğru itmesi gerektiğini belirtti.

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