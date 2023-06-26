Dudak dudağa pozları gündemdeydi! Afra Saraçoğlu'nu rahatsız eden yorumlar

2018'de aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık kararı alması sonrası güzel oyuncu sık sık rol arkadaşı ile anılmaya başlamıştı. Her fırsatta arkadaş olduklarını söyleyen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir tatilde dudak dudağa yakalandı.

Denizin ve güneşin tadını çıkaran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, denizde romantik anlar yaşadı. Fotoğraflarla belgelenen aşk sosyal medyada da gündem olurken birçok yorum yapıldı.

Afra Saraçoğlu, kendisi hakkında yapılan hakaret içerikli yorumlarla ilgili harekete geçti.

Afra Saraçoğlu'nun menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Afra Saraçoğlu hakkında internet ve sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşım yapan, kişilik haklarına saldırıda bulunan kişilerle alakalı olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş olup, haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Konunun takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna saygıyla sunarız" ifadeleri kullandı.



