HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fiyatı 911 TL'ye düştü! Kombinlerinizin havasını ikiye katlayacak Pierre Cardin sırt çantası indirimde

Fiyatı 911 TL'ye düştü! Kombinlerinizin havasını ikiye katlayacak Pierre Cardin sırt çantası indirimde

22.06.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pierre Cardin'in erkeklere özel ürettiği sevilen sırt çantası kısa süreliğine indirimde. Şıklığı ve kalitesiyle öne çıkan çantanın iki ayrı renk seçeneğinden birini tercih ederek kombinlerinizi daha çekici ve havalı kılabilir, önemli eşyalarınızı güvenle yanınızda taşıyabilirsiniz. Gelin indirimdeki o çantayı birlikte keşfedelim.

Fiyatı 911 TL'ye düştü! Kombinlerinizin havasını ikiye katlayacak Pierre Cardin sırt çantası indirimde

Moda dünyasında uzun yıllara dayanan başarılı geçmişi, kaliteli ve şık tasarımları ile her zaman öncü bir marka olan Pierre Cardin, bu sezon, 01PC001167-F S Sırt Çantası modeli ile yine iddialı bir adım attı. Modern, minimalist ve zamansız tasarımı sayesinde birçok stil ile uyum sağlayabilen bu sırt çantası, hem günlük hayatta hem de iş seyahatlerinde fonksiyonel özellikleri ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Şimdi kısa süreliğine indirimde olan bu çantayı uygun fiyata satın alabilir; laptopunuzu güvenle yanınızda taşıyabilirsiniz. Hem iş hem de özel hayatınızda şıklığınıza şıklık katmak istiyorsanız, işte detaylar!

Pierre Cardin Erkek 01PC001167-F S Sırt Çantası, Siyah

Adsız tasarım - 2023-06-22T161626.582

Ürün özellikleri

  • Fermuarlı bir ana bölme ve ön kısmında fermuarlı bir cep bulunur. İç kısmında laptop bölmesi, cep telefonu ve diğer küçük eşyalar için farklı bölmeler yer alır.
  • Sırt askıları ayarlanabilir ve rahat taşıma sağlar.
  • Dayanıklı malzemesi ve fonksiyonel tasarımıyla günlük kullanım için idealdir.
  • Suni deri materyalden yapılmıştır.
  • Arka kısmında sırt desteği yer alır.
Ürünü İncele

Pierre Cardin Erkek 01PC001167-F KH Sırt Çantası, Kahverengi

Adsız tasarım - 2023-06-22T161549.610

Kullanıcı yorumları

  • "Çok şık bir çanta. Eşime aldım doğum gününde, çok beğendi."

  • "Gayet geniş, her şeyimi koyuyorum. Kullanışlı."
Ürünü İncele

Bu içerik 22 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

United Colors of Benetton ve Pierre Cardin çantalardaki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

İlginizi Çekebilir

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Yılların eskitemediği efsanevi polo yaka tişörtte 330 TL indirim!

Yılların eskitemediği efsanevi polo yaka tişörtte 330 TL indirim!

 Yediden yetmişe birçok kişinin favorisi! Crocs ile konfora adım atın

Yediden yetmişe birçok kişinin favorisi! Crocs ile konfora adım atın

 Puma tişört indirimde, üstelik çok satanlarda birinci sırada!

Puma tişört indirimde, üstelik çok satanlarda birinci sırada!

Tommy Hilfiger çantada 770 TL indirim! Yazın enerjisini kombinlerinize yansıtın

Tommy Hilfiger çantada 770 TL indirim! Yazın enerjisini kombinlerinize yansıtın

 AirPods'a onca para vermek istemiyorsanız AirPods muadili bu kulaklıklara bakmadan geçmeyin

AirPods'a onca para vermek istemiyorsanız AirPods muadili bu kulaklıklara bakmadan geçmeyin

 Saate her baktığında sizi hatırlasın ister misiniz? İşte her tarza ve bütçeye uygun kol saatleri

Saate her baktığında sizi hatırlasın ister misiniz? İşte her tarza ve bütçeye uygun kol saatleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sırt çantası deri çanta erkek sırt çantası kadın sırt çantası pierre cardin pierre cardin çanta pierre cardin sırt çantası sırt çantası erkek sırt çantası kadın

İş birliği İçerikleri

Kalitesine hayran kalacağınız boxer setinde 340 TL'nin üzerinde indirim

Kalitesine hayran kalacağınız boxer setinde 340 TL'nin üzerinde indirim

Yılların eskitemediği efsanevi polo yaka tişörtte 330 TL indirim

Yılların eskitemediği efsanevi polo yaka tişörtte 330 TL indirim

Saate her baktığında sizi hatırlasın ister misiniz? İşte her tarza ve bütçeye uygun kol saatleri

Saate her baktığında sizi hatırlasın ister misiniz? İşte her tarza ve bütçeye uygun kol saatleri

AirPods'a onca para vermek istemiyorsanız AirPods muadili bu kulaklıklara bakmadan geçmeyin

AirPods'a onca para vermek istemiyorsanız AirPods muadili bu kulaklıklara bakmadan geçmeyin

Sebze ve meyve soymayı çok kolaylaştıran en iyi pratik soyacaklar

Sebze ve meyve soymayı çok kolaylaştıran en iyi pratik soyacaklar

Tommy Hilfiger çantada 770 TL indirim! Yazın enerjisini kombinlerinize yansıtın

Tommy Hilfiger çantada 770 TL indirim! Yazın enerjisini kombinlerinize yansıtın

Tümünü Gör
Tommy Hilfiger çantada 770 TL indirim! Yazın enerjisini kombinlerinize yansıtın

Tommy Hilfiger çantada 770 TL indirim! Yazın enerjisini kombinlerinize yansıtın

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! İşte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! İşte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Dizisinin kendisi kadar oyuncularının kıyafetleri de çok konuşuluyor!

Dizisinin kendisi kadar oyuncularının kıyafetleri de çok konuşuluyor!

İnatçı lekelere son! Mutfakta kurtarıcınız olacak en iyi yağ çözücüler

İnatçı lekelere son! Mutfakta kurtarıcınız olacak en iyi yağ çözücüler

Tümünü Gör
İnatçı lekelere son! Mutfakta kurtarıcınız olacak en iyi yağ çözücüler

İnatçı lekelere son! Mutfakta kurtarıcınız olacak en iyi yağ çözücüler

Evcil hayvan sahipleri buraya! Hayat kolaylaştırıcı bu ürünlere bakmadan geçmeyin

Evcil hayvan sahipleri buraya! Hayat kolaylaştırıcı bu ürünlere bakmadan geçmeyin

Yaza fit girebilmek düşündüğünüz kadar zor değil!

Yaza fit girebilmek düşündüğünüz kadar zor değil!

Lacoste, Tommy Hilfiger, Guess, Welder... Dünyaca ünlü saat markalarında bayram indirimleri başladı

Lacoste, Tommy Hilfiger, Guess, Welder... Dünyaca ünlü saat markalarında bayram indirimleri başladı

Puma tişört indirimde, üstelik çok satanlarda birinci sırada!

Puma tişört indirimde, üstelik çok satanlarda birinci sırada!

Adidas çantada 790 TL'nin üzerinde indirim, bu fırsat kaçmaz

Adidas çantada 790 TL'nin üzerinde indirim, bu fırsat kaçmaz

Tümünü Gör

Benzer İndirim İçerikleri

Kalitesine hayran kalacağınız boxer setinde 340 TL'nin üzerinde indirim

Kalitesine hayran kalacağınız boxer setinde 340 TL'nin üzerinde indirim

Yılların eskitemediği efsanevi polo yaka tişörtte 330 TL indirim

Yılların eskitemediği efsanevi polo yaka tişörtte 330 TL indirim

Tommy Hilfiger çantada 770 TL indirim! Yazın enerjisini kombinlerinize yansıtın

Tommy Hilfiger çantada 770 TL indirim! Yazın enerjisini kombinlerinize yansıtın

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Lacoste, Tommy Hilfiger, Guess, Welder... Dünyaca ünlü saat markalarında bayram indirimleri başladı

Lacoste, Tommy Hilfiger, Guess, Welder... Dünyaca ünlü saat markalarında bayram indirimleri başladı

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Görenleri hayrete düşürdü! Terazide tartıp hatıra fotoğrafı da çektirdi: "Daha büyüğünü buldum ama getiremedim... Bunlar yeniyor"

Görenleri hayrete düşürdü! "Bunlar yeniyor"

Fiyatı 498 TL'ye düştü! Kalitesine hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde indirim

Kalitesine hayran kalacağınız boxer setinde 340 TL'nin üzerinde indirim

Marka Festivali başladı! Moda ve ev yaşam ürünlerinde özel indirimlerden yararlanmanın tam zamanı

Marka Festivali başladı! Moda ve ev yaşam ürünlerinde özel indirimlerden yararlanmanın tam zamanı

Hatay'da denizde hortum çıktı! O anlar kamerada

Görüntüler Hatay'da kaydedildi! Denizde ortaya çıktı

Fiyatı 269 TL'ye düştü! Yılların eskitemediği efsanevi polo yaka tişörtte %55 indirim

Yılların eskitemediği efsanevi polo yaka tişörtte 330 TL indirim

"Görenler fotoğraf ve video çekiyor" Yer: Hatay! Başta kimse nereden geldiklerini anlayamadı...

Yer: Hatay... Başta kimse nereden geldiklerini anlayamadı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.