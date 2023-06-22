Fiyatı 911 TL'ye düştü! Kombinlerinizin havasını ikiye katlayacak Pierre Cardin sırt çantası indirimde

Moda dünyasında uzun yıllara dayanan başarılı geçmişi, kaliteli ve şık tasarımları ile her zaman öncü bir marka olan Pierre Cardin, bu sezon, 01PC001167-F S Sırt Çantası modeli ile yine iddialı bir adım attı. Modern, minimalist ve zamansız tasarımı sayesinde birçok stil ile uyum sağlayabilen bu sırt çantası, hem günlük hayatta hem de iş seyahatlerinde fonksiyonel özellikleri ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Şimdi kısa süreliğine indirimde olan bu çantayı uygun fiyata satın alabilir; laptopunuzu güvenle yanınızda taşıyabilirsiniz. Hem iş hem de özel hayatınızda şıklığınıza şıklık katmak istiyorsanız, işte detaylar!
Ürün özellikleri
Kullanıcı yorumları
"Çok şık bir çanta. Eşime aldım doğum gününde, çok beğendi."
Bu içerik 22 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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