Fiyatı 911 TL'ye düştü! Kombinlerinizin havasını ikiye katlayacak Pierre Cardin sırt çantası indirimde

Moda dünyasında uzun yıllara dayanan başarılı geçmişi, kaliteli ve şık tasarımları ile her zaman öncü bir marka olan Pierre Cardin, bu sezon, 01PC001167-F S Sırt Çantası modeli ile yine iddialı bir adım attı. Modern, minimalist ve zamansız tasarımı sayesinde birçok stil ile uyum sağlayabilen bu sırt çantası, hem günlük hayatta hem de iş seyahatlerinde fonksiyonel özellikleri ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Şimdi kısa süreliğine indirimde olan bu çantayı uygun fiyata satın alabilir; laptopunuzu güvenle yanınızda taşıyabilirsiniz. Hem iş hem de özel hayatınızda şıklığınıza şıklık katmak istiyorsanız, işte detaylar!

Pierre Cardin Erkek 01PC001167-F S Sırt Çantası, Siyah

Ürün özellikleri

Fermuarlı bir ana bölme ve ön kısmında fermuarlı bir cep bulunur. İç kısmında laptop bölmesi, cep telefonu ve diğer küçük eşyalar için farklı bölmeler yer alır.

Sırt askıları ayarlanabilir ve rahat taşıma sağlar.

Dayanıklı malzemesi ve fonksiyonel tasarımıyla günlük kullanım için idealdir.

Suni deri materyalden yapılmıştır.

Arka kısmında sırt desteği yer alır.

Pierre Cardin Erkek 01PC001167-F KH Sırt Çantası, Kahverengi

Kullanıcı yorumları

"Çok şık bir çanta. Eşime aldım doğum gününde, çok beğendi."

"Gayet geniş, her şeyimi koyuyorum. Kullanışlı."

Bu içerik 22 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

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