HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Fiyatı 5 bin 999 TL'ye düştü! Philips şarjlı dikey süpürgede fırsat

Fiyatı 5 bin 999 TL'ye düştü! Philips şarjlı dikey süpürgede fırsat

26.06.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşam alanımızı düzenli ve temiz tutmanın önemini hepimiz biliyoruz. Ancak, her zaman zamanımız olmuyor veya yeterince kolaylık sunan araçlarımız yok. Ama merak etmeyin! Philips XC7043/01 SpeedPro Max Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge ile evinizdeki tüm temizlik işlerini kolaylaştırabilirsiniz. Şimdi indirimli fiyatıyla sizleri bekliyor!

Fiyatı 5 bin 999 TL'ye düştü! Philips şarjlı dikey süpürgede fırsat

Şarjı dikey süpürgeler son zamanların en popüler ev yaşam ürünleri arasında yerini aldı. Temizlik yapmayı çok kolaylaştıran bu teknoloji harikası ürünler dikey olmaları sayesinde duvarları, mobilyaları, zeminleri, erişilmesi güç yerleri anında temizleyerek bireyleri büyük bir yükten kurtarıyor. Piyasada yer alan farklı markalara ait onlarca model içinde kullanıcılar tarafından oldukça sevilen Philips XC7043/01 SpeedPro Max Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge böyle bir arayışı olanlar için doğru tercih! Yüksek emiş gücü, kablosuz kullanım imkanı, yıkanabilen filtreleri ve çeşitli aksesuarları sayesinde en zorlu temizlik işlerine bile kolaylıkla karşı koyacak Philips süpürge kısa süreliğine indirimde. Bu fırsatı kaçırmamanızı öneririz.

Philips XC7043/01 SpeedPro Max Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge

Adsız tasarım - 2023-06-26T102700.352

Ürün özellikleri

  • Kablosuz kullanım imkanı sunar, elektrik prizi veya kablo ile bağlantı gerektirmez.
  • Yüksek emiş gücü sayesinde zorlu temizlik işlemlerinde etkinlik gösterir.
  • PowerBlade Pro teknolojisi kullanılır, bu sayede yüzeylere daha yakın bir temizlik yapılabilir.
  • Hızlı şarj cihazı ile 5 saatte tam olarak şarj olur ve 65 dakikaya kadar kullanım süresi sunar.
  • 360 derece hareket kabiliyeti ile kolay manevra yapılabilir.
  • 2'si 1 arada sistemine sahiptir, kablo olmadan el süpürgesi veya dik süpürge olarak kullanılabilir.
  • Farklı yüzeyler için tasarlanmış başlıklar, geniş toz haznesi ve filtrelere sahiptir.
  • LED ışıklandırması sayesinde karanlık alanlarda bile etkili bir temizlik yapabilir.
  • 0,4 litre kapasiteli toz haznesi kullanılır.
  • Filtreleri yıkanabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sürekli süpüresim geliyor. İyi ki almışım, çekiş gücü çok iyi. Malzeme kalitesi de güzel, kaliteli. Aparatlarını çıkarıp takması kolay kırılacakmış gibi bir his vermiyor. Tavsiye ederim."

  • "Ürünün performansı harika. Belki bataryası daha uzun süre gidebilirdi."

  • "Çekim gücü güzel ve pratik."

  • "Biz memnun kaldık. Şarjlı olması sayesinde arabamın da zeminini ve koltuklarını süpürebilirim. Alacaklara şimdiden iyi günlerde kullanmalarını dileriz."
Ürünü İncele

Bu içerik 26 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

Günün fırsatlarını görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
philips philips dikey süpürge philips süpürge şarjlı dikey süpürge süpürge

İş birliği İçerikleri

Her güne farklı bir kombin! Levi's'ten Birkenstock'a %40'a varan indirimleri keşfedin

Her güne farklı bir kombin! Levi's'ten Birkenstock'a %40'a varan indirimleri keşfedin

Masajın rahatlatıcı etkisini daha çok hissetmenizi sağlayacak!

Masajın rahatlatıcı etkisini daha çok hissetmenizi sağlayacak!

Hem midenizi hem gözünüzü doyuracak muffinler yapmanın sırrı burada!

Hem midenizi hem gözünüzü doyuracak muffinler yapmanın sırrı burada!

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Beyler gardırobunuzda bu aksesuarlar yoksa hemen edinin!

Beyler gardırobunuzda bu aksesuarlar yoksa hemen edinin!

Yazın olmazsa olmazı! Ter kokusuna son verecek en iyi Nivea deodorantlar

Yazın olmazsa olmazı! Ter kokusuna son verecek en iyi Nivea deodorantlar

Tümünü Gör
Yazın olmazsa olmazı! Ter kokusuna son verecek en iyi Nivea deodorantlar

Yazın olmazsa olmazı! Ter kokusuna son verecek en iyi Nivea deodorantlar

Her türlü ölçümü yapıyor! Kilo verirken en büyük yardımcınız olacak

Her türlü ölçümü yapıyor! Kilo verirken en büyük yardımcınız olacak

Temizlikte buharın gücünü keşfedin! İşte en iyi buharlı moplar

Temizlikte buharın gücünü keşfedin! İşte en iyi buharlı moplar

Klimaya bir dünya para vermek istemeyenler buraya! İşte serinlemenin ucuz yollu alternatifleri

Klimaya bir dünya para vermek istemeyenler buraya! İşte serinlemenin ucuz yollu alternatifleri

Herschel'in ikonik sırt çantasında 1000 TL indirim, bu fırsat kaçmaz

Herschel'in ikonik sırt çantasında 1000 TL indirim, bu fırsat kaçmaz

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

Tümünü Gör
İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Evde, sporda, plajda rahatlık ve şıklık arayanlar buraya! Dagi indirimleri başladı

Evde, sporda, plajda rahatlık ve şıklık arayanlar buraya! Dagi indirimleri başladı

Leziz mi leziz ev baklavası için olmazsa olmaz malzemeler

Leziz mi leziz ev baklavası için olmazsa olmaz malzemeler

Yaşam alanınıza sağlık getirecek en iyi hava nemlendiricilerle tanışın

Yaşam alanınıza sağlık getirecek en iyi hava nemlendiricilerle tanışın

Çamaşır kurutma derdine son! En iyi kurutucuları sizin için seçtik

Çamaşır kurutma derdine son! En iyi kurutucuları sizin için seçtik

Tümünü Gör

Benzer İndirim İçerikleri

Her güne farklı bir kombin! Levi's'ten Birkenstock'a %40'a varan indirimleri keşfedin

Her güne farklı bir kombin! Levi's'ten Birkenstock'a %40'a varan indirimleri keşfedin

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Herschel'in ikonik sırt çantasında 1000 TL indirim, bu fırsat kaçmaz

Herschel'in ikonik sırt çantasında 1000 TL indirim, bu fırsat kaçmaz

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Evde, sporda, plajda rahatlık ve şıklık arayanlar buraya! Dagi indirimleri başladı

Evde, sporda, plajda rahatlık ve şıklık arayanlar buraya! Dagi indirimleri başladı

Kalitesine hayran kalacağınız boxer setinde 340 TL'nin üzerinde indirim

Kalitesine hayran kalacağınız boxer setinde 340 TL'nin üzerinde indirim

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Çin'in 500 metre çapında çanağa sahip dev radyo teleskobu FAST'ten önemli keşif! Bilinen en hızlı...

500 metre çapında çanağa sahip FAST'ten önemli keşif!

Meta'dan dikkat çeken Kanada kararı! Sonlandırılacak

Meta'dan dikkat çeken Kanada kararı! Sonlandırılacak

iOS 17 beta 2'de çarpıcı keşif! Dikkatleri üzerine çekti...

iOS 17 beta 2'de çarpıcı keşif! Dikkatleri üzerine çekti...

İzmir'de gökyüzünde görülen cisimler merak uyandırdı! Nedeni ise ortaya çıktı

Gökyüzünde görülen cisimler merak uyandırdı! Nedeni ise ortaya çıktı

Bilim dünyasının konuştuğu Türk! Keşfi, büyük heyecan yarattı... "Çığır açıcı"

Bilim dünyasının konuştuğu Türk! Keşfi, büyük heyecan yarattı

"Klimaya bir dünya para ödemek istemiyorum" diyenlerin kullanabileceği çeşit çeşit vantilatörler

Klimaya bir dünya para vermek istemeyenler buraya! İşte serinlemenin ucuz yollu alternatifleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.