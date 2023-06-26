Fiyatı 5 bin 999 TL'ye düştü! Philips şarjlı dikey süpürgede fırsat

Şarjı dikey süpürgeler son zamanların en popüler ev yaşam ürünleri arasında yerini aldı. Temizlik yapmayı çok kolaylaştıran bu teknoloji harikası ürünler dikey olmaları sayesinde duvarları, mobilyaları, zeminleri, erişilmesi güç yerleri anında temizleyerek bireyleri büyük bir yükten kurtarıyor. Piyasada yer alan farklı markalara ait onlarca model içinde kullanıcılar tarafından oldukça sevilen Philips XC7043/01 SpeedPro Max Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge böyle bir arayışı olanlar için doğru tercih! Yüksek emiş gücü, kablosuz kullanım imkanı, yıkanabilen filtreleri ve çeşitli aksesuarları sayesinde en zorlu temizlik işlerine bile kolaylıkla karşı koyacak Philips süpürge kısa süreliğine indirimde. Bu fırsatı kaçırmamanızı öneririz.

Philips XC7043/01 SpeedPro Max Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge

Ürün özellikleri

Kablosuz kullanım imkanı sunar, elektrik prizi veya kablo ile bağlantı gerektirmez.

Yüksek emiş gücü sayesinde zorlu temizlik işlemlerinde etkinlik gösterir.

PowerBlade Pro teknolojisi kullanılır, bu sayede yüzeylere daha yakın bir temizlik yapılabilir.

Hızlı şarj cihazı ile 5 saatte tam olarak şarj olur ve 65 dakikaya kadar kullanım süresi sunar.

360 derece hareket kabiliyeti ile kolay manevra yapılabilir.

2'si 1 arada sistemine sahiptir, kablo olmadan el süpürgesi veya dik süpürge olarak kullanılabilir.

Farklı yüzeyler için tasarlanmış başlıklar, geniş toz haznesi ve filtrelere sahiptir.

LED ışıklandırması sayesinde karanlık alanlarda bile etkili bir temizlik yapabilir.

0,4 litre kapasiteli toz haznesi kullanılır.

Filtreleri yıkanabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Sürekli süpüresim geliyor. İyi ki almışım, çekiş gücü çok iyi. Malzeme kalitesi de güzel, kaliteli. Aparatlarını çıkarıp takması kolay kırılacakmış gibi bir his vermiyor. Tavsiye ederim."

"Ürünün performansı harika. Belki bataryası daha uzun süre gidebilirdi."

"Çekim gücü güzel ve pratik."

"Biz memnun kaldık. Şarjlı olması sayesinde arabamın da zeminini ve koltuklarını süpürebilirim. Alacaklara şimdiden iyi günlerde kullanmalarını dileriz."

Bu içerik 26 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

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