Dudak uçuklatan rakam! Bahis soruşturması kapsamında incelenen hakem Nevzat Okat'ın tek başına yaptığı bahis miktarı şaşkına çevirdi

Türk futbolunda gündemi sarsan yasa dışı bahis soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, şüpheli hakemler Nevzat Okat, Erkan Arslan ve Yakup Yapıcı'nın banka ve bahis işlemleri MASAK tarafından incelendi. İddiaya göre bu incelemeler sonucu hakemlerin işlem hacimlerinin milyon TL seviyelerinde olduğu belirlendi.

'NEVZAT OKAT TEK BAŞINA 50 MİLYON TL'

Gazeteci Ali Fuat Duatepe’nin paylaştığı bilgilere göre; Nevzat Okat’ın 2021-2025 yılları arasındaki bankacılık işlemleri toplam 50.267.645,22 TL olarak kaydedildi. Yurt içi bahis firmalarında ise bu dönemde 104 işlemde 1.643.093,60 TL işlem yapıldığı belirlendi. Okat’ın cep telefonunda yasa dışı bahis sitesi üyelik ve şifre bilgileri tespit edildi. Hakem, ifadesinde profesyonel olarak hakemlik yaptığını ve maçlar üzerinde herhangi bir telkin veya yönlendirme almadığını belirtti.

'ERKAN ARSLAN 35 MİLYON TL'

Erkan Arslan’ın MASAK incelemesine göre 2021-2025 arasında toplam 35.179.061,78 TL’lik finansal işlem hacmi tespit edildi. Bahis firmalarındaki işlem sayısı 6.380 olup, toplam 10.548.837,48 TL’lik işlem gerçekleşti. Arslan, mali profiliyle örtüşmeyen bankacılık işlemleri ile suçlandı. Hakem, profesyonel olmadan önce oynadığı maçların bahis kapsamında olmadığını ve amatör hakemlik dönemi boyunca bahis oynamadığını ifade etti.

'YAKUP YAPICI 8,5 MİLYON TL'

Yakup Yapıcı’nın bankacılık işlemleri 2021-2025 arasında 8.501.293,83 TL olarak belirlendi. Yurt içi bahis firmalarında 1.124 işlemle 1.688.222,30 TL işlem yaptığı tespit edildi. Yapıcı, ifadesinde yurt dışındaki illegal bir site üzerinden yaklaşık 1 yıldır bahis oynadığını kabul etti. Mali profili ile uyumsuz banka hareketleri de soruşturmanın odağında.

GEÇMİŞ MAÇLARIN İPTALİ İHTİMALİ

Soruşturma kapsamında, kulüp başkanı ve hakemlerin maç sonuçlarını etkileme olasılığı gündemde. Eğer buna dair kanıtlar ortaya çıkarsa geçmişe dönük maçların iptali ve lig tescilinde yeni değerlendirmeler yapılması söz konusu olacak. TFF, mahkeme kararlarına göre hareket edecek.