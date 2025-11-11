SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Dudak uçuklatan rakam! Bahis soruşturması kapsamında incelenen hakem Nevzat Okat'ın tek başına yaptığı bahis miktarı şaşkına çevirdi

Türk futbolunda üç hakemin yasa dışı bahis soruşturmasına karıştığı ortaya çıktı. Nevzat Okat, Erkan Arslan ve Yakup Yapıcı’nın 2021-2025 yılları arasındaki banka ve bahis işlemleri milyon TL seviyelerinde tespit edildi. Soruşturma, geçmiş maçların iptali ve lig tescilinde yeni değerlendirmeleri gündeme getirdi. İşte detaylar...

Dudak uçuklatan rakam! Bahis soruşturması kapsamında incelenen hakem Nevzat Okat'ın tek başına yaptığı bahis miktarı şaşkına çevirdi
Berker İşleyen

Türk futbolunda gündemi sarsan yasa dışı bahis soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, şüpheli hakemler Nevzat Okat, Erkan Arslan ve Yakup Yapıcı'nın banka ve bahis işlemleri MASAK tarafından incelendi. İddiaya göre bu incelemeler sonucu hakemlerin işlem hacimlerinin milyon TL seviyelerinde olduğu belirlendi.

İlginizi Çekebilir

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

 A Milli Futbol Takımı kadrosuna yeni isim

A Milli Futbol Takımı kadrosuna yeni isim

'NEVZAT OKAT TEK BAŞINA 50 MİLYON TL'

Dudak uçuklatan rakam! Bahis soruşturması kapsamında incelenen hakem Nevzat Okat ın tek başına yaptığı bahis miktarı şaşkına çevirdi 1

Gazeteci Ali Fuat Duatepe’nin paylaştığı bilgilere göre; Nevzat Okat’ın 2021-2025 yılları arasındaki bankacılık işlemleri toplam 50.267.645,22 TL olarak kaydedildi. Yurt içi bahis firmalarında ise bu dönemde 104 işlemde 1.643.093,60 TL işlem yapıldığı belirlendi. Okat’ın cep telefonunda yasa dışı bahis sitesi üyelik ve şifre bilgileri tespit edildi. Hakem, ifadesinde profesyonel olarak hakemlik yaptığını ve maçlar üzerinde herhangi bir telkin veya yönlendirme almadığını belirtti.

11 Kasım 2025
11 Kasım 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

'ERKAN ARSLAN 35 MİLYON TL'

Dudak uçuklatan rakam! Bahis soruşturması kapsamında incelenen hakem Nevzat Okat ın tek başına yaptığı bahis miktarı şaşkına çevirdi 2

Erkan Arslan’ın MASAK incelemesine göre 2021-2025 arasında toplam 35.179.061,78 TL’lik finansal işlem hacmi tespit edildi. Bahis firmalarındaki işlem sayısı 6.380 olup, toplam 10.548.837,48 TL’lik işlem gerçekleşti. Arslan, mali profiliyle örtüşmeyen bankacılık işlemleri ile suçlandı. Hakem, profesyonel olmadan önce oynadığı maçların bahis kapsamında olmadığını ve amatör hakemlik dönemi boyunca bahis oynamadığını ifade etti.

'YAKUP YAPICI 8,5 MİLYON TL'

Dudak uçuklatan rakam! Bahis soruşturması kapsamında incelenen hakem Nevzat Okat ın tek başına yaptığı bahis miktarı şaşkına çevirdi 3

Yakup Yapıcı’nın bankacılık işlemleri 2021-2025 arasında 8.501.293,83 TL olarak belirlendi. Yurt içi bahis firmalarında 1.124 işlemle 1.688.222,30 TL işlem yaptığı tespit edildi. Yapıcı, ifadesinde yurt dışındaki illegal bir site üzerinden yaklaşık 1 yıldır bahis oynadığını kabul etti. Mali profili ile uyumsuz banka hareketleri de soruşturmanın odağında.

İlginizi Çekebilir

Bahis soruşturmasında yer alan Eren Elmalı'dan ilk açıklama geldi! "20 yaşında oynadım, ağabeyim yasak demişti"

Bahis soruşturmasında yer alan Eren Elmalı'dan ilk açıklama geldi! "20 yaşında oynadım, ağabeyim yasak demişti"

 TFF duyurdu! Eren Elmalı, İzzet Çelik ve Ege Albayrak aday kadrodan çıkarıldı

TFF duyurdu! Eren Elmalı, İzzet Çelik ve Ege Albayrak aday kadrodan çıkarıldı

 Bahis skandalında Galatasaray'dan ilk hamle geldi! Eren Elmalı ve Metehan Baltacı PFDK'ya sevk edilmişti

Bahis skandalında Galatasaray'dan ilk hamle geldi! Eren Elmalı ve Metehan Baltacı PFDK'ya sevk edilmişti

GEÇMİŞ MAÇLARIN İPTALİ İHTİMALİ

Dudak uçuklatan rakam! Bahis soruşturması kapsamında incelenen hakem Nevzat Okat ın tek başına yaptığı bahis miktarı şaşkına çevirdi 4

Soruşturma kapsamında, kulüp başkanı ve hakemlerin maç sonuçlarını etkileme olasılığı gündemde. Eğer buna dair kanıtlar ortaya çıkarsa geçmişe dönük maçların iptali ve lig tescilinde yeni değerlendirmeler yapılması söz konusu olacak. TFF, mahkeme kararlarına göre hareket edecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Necip Uysal'dan açıklama: Zorbay Küçük ile görüştüm...Necip Uysal'dan açıklama: Zorbay Küçük ile görüştüm...
Yayıncı kuruluş binasını oyuncak tabancayla basmıştı! O kişinin ifadesi ortaya çıktıYayıncı kuruluş binasını oyuncak tabancayla basmıştı! O kişinin ifadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Hakem bahis son dakika futbol yasa dışı bahis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.