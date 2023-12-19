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DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET KONUSU, OYUNCULARI VE İSİMLERİ! Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kimdir, konusu nedir?

19.12.2023 20:44 | Son Güncelleme:
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Düğün Dernek 2: Sünnet filmi oyuncularının isimleri ve konusu merak ediliyor. Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanan Düğün Dernek 2: Sünnet'in yapımcılığını Necati Akpınar üstlenirken filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini ise Selçuk Aydemir üstlenmiştir. Peki, Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte oyuncuların isimleri ve filme dair detaylar...

Düğün Dernek 2 Sünnet filmi bu akşam Star TV ekranlarında yer alıyor. En sevilen Türk komedi filmlerinden biri olan Düğün Dernek 2 Sünnet filminin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini Selçuk Aydemir üstlenmiştir. 19 Aralık 2023 Salı akşamı Star TV ekranlarında yayınlanan filme dair detaylı bilgiler sorgulanıyor. Peki, Düğün Dernek 2 Sünnet ne zaman ve nerede çekildi? İşte Düğün Dernek 2 Sünnet filmi hakkında merak edilen detaylar...

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET KONUSU

Serinin ilk filminde oğlunu evlendiren İsmail, bu kez torununa sünnet yaptırmak istemektedir. İlk filmde olduğu gibi Fikret, Çetin ve İsmail başta olmak üzere tüm ekip toplanıp sünnet düğünü hazırlıklarına başlamaktadır. Bu düğün zamanla şehir çapında bir olaya dönüşmektedir.

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DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2015 yılında vizyona giren Düğün Dernek 2 Sünnet filminin çekimleri İstanbul Polonezköy'de ve Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde gerçekleşti.

düğün dernek 2

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET OYUNCULARI

Ahmet Kural - Tüpçü Fikret

Murat Cemcir - Çetin (Çeto)

Rasim Öztekin - İsmail

Barış Yıldız - Muallim Saffet

Devrim Yakut - Hatice

Şinasi Yurtsever - Kalpazan Yılmaz

İnan Ulaş Torun - Damat Tarık

Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla

Erdal Tosun - Deli Doktor

Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası

Nükhet Duru - Kendisi

Mustafa Keser - Kendisi

Hakan Akın - Belediye Başkanı

Jelena Bozic - Monica

Deniz Erayvaz - Matias

Juris Strenga - Leton Dede

Zahide Yetiş - Doktor

Ali İhsan Varol - Sünnetçi

Ertugrul Gültekin - Tüpçü Çırağı

Tuğçe Kurşunoğlu - Lobideki Kız

Arzu Oruç - Lobideki Kız

Ferit Aktuğ - Komiser

Tuna Kırlı - Soyguncu

Giray Altınok - Soyguncu

Alper Kadayıfçı - Soyguncu


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Star TV düğün dernek 2 Oyuncu evlendi
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