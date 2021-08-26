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Düğün hazırlığı yapan öğretmen, nişanlısından ayrıldıktan sonra kutlama yaptı! Kendi kendine evlendi

26.08.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patricia Christine, düğün hazırlığı yaptığı nişanlısından ayrıldıktan sonra radikal bir karara imza attı. Sadece 49 dolara (yaklaşık 500 TL) hazırlığı düğünde kendisiyle evlendi.

Düğün hazırlığı yapan öğretmen, nişanlısından ayrıldıktan sonra kutlama yaptı! Kendi kendine evlendi

Avustrulya’da yaşayan öğretmen Patricia Christine, nişanlısından ayrıldıktan 8 yıl sonra kendisi için bir düğün töreni düzenledi. Yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşen törende Christine, gelinlik giydi ve sadece 49 dolar harcayarak eğlenceli bir kutlama yaptı. Varlığını sevdiğini söyleyen kadın, diğer kadınlara mesaj vermek için kendisiyle evlendi. 9 yakın arkadaşının şahitlik ettiği nikah 30 dakika sürdü ve Christine, duygusal bir törenle kendi kendine yemin etti. Yemin töreninde Christine, hayatta yaptığı hatalara rağmen kendini sevmeye ve hayallerinin peşinden gitmeye söz verdi.

“KENDİME EVET DEDİM”

Toplumun beklentilerine meydan okumak için 28 yaşında kendisiyle evlendiğini söyleyen Christine, “ Kadınlara sahip olduğumuz en önemli ilişkinin kendimizle olduğunu göstermek istedim. Bütün hayatımızı bir başkasına büyük bir söz vermek için arayışta geçiririz. Ancak bunu önce kendimiz için yapmalıyız” dedi.

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Törenin ardından konuklar çimlerin üzerinde piknik yaparak nikahı kutladı. Christine sosyal medya hesabından düğününde çekilen kareleri paylaşarak altına “Kendime evet dedim” notunu ekledi.

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