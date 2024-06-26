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  4. Serkan Keskin ile düğünü 3 kez ertelendi! Meriç Aral ne diyeceğini bilemedi

Serkan Keskin ile düğünü 3 kez ertelendi! Meriç Aral ne diyeceğini bilemedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.06.2024 08:19
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5 yıldır aşk yaşayan oyuncu Serkan Keskin ve meslektaşı Meriç Aral'ın düğün tarihi tam üç kez ertelenmişti. Ne zaman evlenecekleri merak edilen ünlü çiftin düğün tarihi belli oldu.

Serkan Keskin ile düğünü 3 kez ertelendi! Meriç Aral ne diyeceğini bilemedi

Medcezir dizisi ile yıldızı parlayan Meriç Aral ile Leyla ile Mecnun'un unutulmaz ismi Serkan Keskin uzun süredir aşk yaşıyor. 5 yılı geçen mutlu ilişkileriyle dikkat çeken Serkan Keskin ve meslektaşı Meriç Aral ilişkilerini resmiyete dökmeye karar verdi.

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Ünlü çift evlilik konusunda ilk adımı attı ve ailelerini tanıştırmıştı. İlişkilerinin ilk yıllarını gözlerden uzak geçirmeyi tercih eden Serkan Keskin ile Meriç Aral çifti, daha önce tarihini iki kez değiştirdiği düğünü geçtiğimiz aylarda yine ertelemişti.

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DÜĞÜN TARİHİNİ DUYURDU

Meriç Aral 'düğün neden sürekli erteleniyor?' sorusuna yanıt verdi. Ünlü oyuncu 'Sürekli ertelenmiyor aslında. Olacak bir noktada. Eylül gibi düşünüyoruz. Çok yoğun çalıştığımız için bir türlü denk getiremiyoruz. Çok zor bir şey onu organize etmek' diye konuştu.

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Meriç Aral Serkan Keskin
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