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Düğünde geline boğulacak kadar altın taktılar! Ne yüzü gözüktü ne de elleri... "Yürüyen kuyumcu dükkanı gibi"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.11.2024 11:00
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Çin'in Guangdong bölgesindeki bir düğünde kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde gelinin yüzü kapanacak derece altın takıldı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. O anlara yorum ve beğeni yağdı.

Düğünde geline boğulacak kadar altın taktılar! Ne yüzü gözüktü ne de elleri... "Yürüyen kuyumcu dükkanı gibi"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in birçok yöresindeki örf ve adetlere göre birçok ebeveyn, kızları evlenince çeyiz olarak bol miktarda altın ve gümüş hazırlar. Bir gelinin düğün gününde ne kadar çok altını varsa, bu onun anne ve babasının şımarıklığını ve sevgisini o kadar gördüğünün ispatı niteliğindedir.

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Çin'in Guangdong eyaletinin Foshan kentindeki bir düğünde tepeden tırnağa altınlarla kaplı görüntüsü görenleri şaşkına çevirmeye yetti. Fotoğrafta, altın bileziklerin yüzünün tamamının kapladığı görüldü. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gelinin altın yığınında boğulabileceğinden endişelendiğini söyledi.

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PHOTOSHOP İDDİALARI GÜÇLENDİ

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Fotoğraflarda bulunan altınların photoshop olduğu iddia edildi. Gelin, o gün boynuna taktığı toplam 60 bileziğin bulunduğunu da medyayla paylaştı. Gelinin altınları boynundan çıkarttıktan sonra güzelliği ise görenleri kendisine hayran bıraktı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yürüyen kuyumcu dükkanı gibi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçektne bu kadarı fazla değil mi?" yorumunu yaptı.

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Çin düğün
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