Huzurevinde skandal görüntüler! Erkek hemşire engelli yaşlı kadına cinsel saldırıda bulundu... Kızı o anları kameradan izledi

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Anhui bölgesinde yaşayan Vuong isimli genç bir kadın 54 yaşında, sağır ve dilsiz olduğunu söylediği annesine tek başına bakamadığı için kasabadaki bir huzurevine göndermişti. Annesinin durumunu takip etmek için özel odasına bir kamera yerleştirdi. Annesi huzurevine girdikten kısa bir süre sonra odasındaki kamerada sürekli sorunlar oluştu. Vuong ilk başta bunun bir ekipman hatasından kaynaklandığını düşündü ve bu yüzden değiştirilmesini önerdi. Ancak sonraki altı ay içinde annesinin odasındaki kamera birçok kez bozuldu ve dört kez değiştirilmesi gerekti.

DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Annesini ziyaret ettiğinde ise annesinin olağandışı psikolojik semptomlara sahip olduğunu fark etti. Özellikle erkek personeli gördüğünde gözlerinde hep korku ve panik vardı. Ancak engelliliği ve daha birçok nedenden dolayı olanları kızına anlatamadı.

Huzurevinden annesinin odasındaki kamera kayıtlarını talep eden Vuong, görüntüleri incelediğinde annesinin bir erkek çalışan tarafından taciz edildiğine ve cinsel saldırıya uğradığına tanık olunca şok oldu. Durumu polise bildirdi ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.