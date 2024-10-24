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  4. Leopar piknik yapanlara bir anda saldırdı! O anlar saniye saniye kamerada: Olayda 3 kişi yaralandı

Leopar piknik yapanlara bir anda saldırdı! O anlar saniye saniye kamerada: Olayda 3 kişi yaralandı

24.10.2024 10:53
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.10.2024 10:53
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Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Shahdol bölgesinde bir leopar piknik yapan bri arkadaş grubuna saldırdı. Yırtıcı hayvanın beklenmedik bir şekilde yaklaşık 60 kişiye doğru hücum ettiği anlar saniye saniye kameralara yansırken olayda 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Shahdol bölgesinde ağaçların arasından bir anda fırlayan leopar piknik yapan arkadaş grubuna doğru hızla koşmaya başladı.

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Times of India'ya göre, leopar 23 yaşındaki Akash Kushwaha'nın üzerine atladı ve onu yere düşürdü. Yaklaşık 4 kişi de Kushwaka'ya yardım etmek için olay yerine geri döndü. Leoparın park ziyaretçilerinden uzaklaşmasının ardından video aniden sona erdi.

3 KİŞİ YARALANDI

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Times of India'nın haberine göre, olayda üç kurbanın başlarından ağır yaralandığı bildirildi. Saldırı öncesinde grubun hayvana " gel, gel" diye bağırarak seslendiği duyuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan leopar
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