Leopar piknik yapanlara bir anda saldırdı! O anlar saniye saniye kamerada: Olayda 3 kişi yaralandı

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Shahdol bölgesinde ağaçların arasından bir anda fırlayan leopar piknik yapan arkadaş grubuna doğru hızla koşmaya başladı.

Times of India'ya göre, leopar 23 yaşındaki Akash Kushwaha'nın üzerine atladı ve onu yere düşürdü. Yaklaşık 4 kişi de Kushwaka'ya yardım etmek için olay yerine geri döndü. Leoparın park ziyaretçilerinden uzaklaşmasının ardından video aniden sona erdi.

3 KİŞİ YARALANDI

Times of India'nın haberine göre, olayda üç kurbanın başlarından ağır yaralandığı bildirildi. Saldırı öncesinde grubun hayvana " gel, gel" diye bağırarak seslendiği duyuldu.