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Düğünde sağdıcın konuşması gelini utandırdı! Cinsellik anılarını anlatınca davetliler şaşkınlığını gizleyemedi

12.03.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya’da bir düğünde kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Gary ve Kirsty çiftinin düğün töreninde ikili tebrik etmek için damadın sağdıcının yaptığı konuşma herkesi şaşırttı. Gelin ve damadın evlenmeden önce evlerinde cinsel ilişkiye girerken yakalandıklarını dile getiren sağdıcın sözleri salonda soğuk duş etkisi yarattı. Sağdıcın konuşması sırada gelin utancından başını öğe eğdi.

Düğünde sağdıcın konuşması gelini utandırdı! Cinsellik anılarını anlatınca davetliler şaşkınlığını gizleyemedi

İskoçya’nın Perthshire kentindeki Gary ve Kirsty çiftinin düğününde damadın erkek kardeşi ve aynı zamanda sağdıcı olan kişinin anlattığı hikaye damga vurdu. Düğün töreni sırasında söz alan ve elindeki kağıttan hikayesini anlatmaya başlayan sağdıcın sözleri herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı.

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“ONLARI BASTIK”

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Noel sabahında eve geldiklerinde o zaman sevgili olan gelin ve damadı birlikte yakaladıklarını belirten sağdıç, "Annem, babam ve ben Noel sabah eve döndüğümüzde ağabeyimi merdivenden çıplak şekilde inerken gördük. Annem ona bir tokat attı, gelin hanım ise yukarıdaki odada çıplak şekilde yatıyordu" ifadelerini kullandı.

Salondaki davetliler hikayenin üzerine şaşkınlıklarını gizleyemeyerek derin bir sessizliğe büründü. Damadın olayı yumuşatmak için gülmeye başladı ve düğün kaldığı yerden devam etti.

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