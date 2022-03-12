Düğünde sağdıcın konuşması gelini utandırdı! Cinsellik anılarını anlatınca davetliler şaşkınlığını gizleyemedi

İskoçya’nın Perthshire kentindeki Gary ve Kirsty çiftinin düğününde damadın erkek kardeşi ve aynı zamanda sağdıcı olan kişinin anlattığı hikaye damga vurdu. Düğün töreni sırasında söz alan ve elindeki kağıttan hikayesini anlatmaya başlayan sağdıcın sözleri herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı.

“ONLARI BASTIK”

Noel sabahında eve geldiklerinde o zaman sevgili olan gelin ve damadı birlikte yakaladıklarını belirten sağdıç, "Annem, babam ve ben Noel sabah eve döndüğümüzde ağabeyimi merdivenden çıplak şekilde inerken gördük. Annem ona bir tokat attı, gelin hanım ise yukarıdaki odada çıplak şekilde yatıyordu" ifadelerini kullandı.

Salondaki davetliler hikayenin üzerine şaşkınlıklarını gizleyemeyerek derin bir sessizliğe büründü. Damadın olayı yumuşatmak için gülmeye başladı ve düğün kaldığı yerden devam etti.



