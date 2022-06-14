Düğünde skandal! Damat oynanan oyunu kaybedince geline tokat attı, görenler gözlerine inanamadı

Özbekistan’daki bir düğün töreninde çekilen görüntüler sosyal medyada bir anda popüler olmayı başardı. Düğündeki davetlilerin biri tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde yeni evli çiftin iki arkadaşlarıyla beraber LED ile dekore edilmiş bir sahnenin üzerinde durdukları görülüyor. O sırada gelin ve damat konukların önünde en hızlı olanın kazandığı bir oyun oynamaya başladı. Ancak oyunun sonu kimsenin tahmin etmediği gibi bitti.

GELİNE HERKESİN İÇİNDE TOKAT ATTI

Gelin kazandığını göstermek için elini kaldırdığında kocasıyla göz göze geldi. Koca bir anda sinirlendi ve yeni evlendiği eşinin kafasına sert bir darbe indirdi. O anlarda misafirler büyük bir şaşkınlık yaşarken olduğu yerde sendeleyen gelinin yardımına koşan iki kişi onu sahneden indirdi. Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.



