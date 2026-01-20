Mynet Trend

Düğünde takılan en ilginç takı: Damada çubuk kraker taktılar!

Amasya'da bir düğünde takı yerine çubuk kraker taktılar. Çubuk kraker tutkusuyla bilinen damat, şaka amaçlı takılanları şaşkınlıkla izledi.

Çubuk kraker tutkusuyla tanınan damat, takı beklerken boynuna asılan bir kutu dolusu kraker paketleriyle karşılaştı.

Emre ve Zeynep Aslan çiftinin düğününde damada arkadaşları şaka amaçlı bir kutu çubuk kraker hediye etti. Damat boynuna asılan hediyeleri şaşkınlıkla karşılaşırken, konuklar kahkahalara boğuldu.

"ÇUBUK KRAKERİ ÇOK SEVİYORUM"

Çubuk kraker tutkunu olan tanındığını anlatan Emre Aslan, "Arkadaşlarım çubuk krakeri çok sevdiğimi biliyordu. 'Düğününde sana çubuk kraker takacağız' derlerdi. Gerçek oldu. Dediklerini yaptılar" dedi.

"BÖYLE BİR HEDİYE GÖRMEDİM"

Konuklardan Emrah Çelebi de, "Daha önce çok düğüne katıldım. Ancak böyle bir hediye görmedim. İlginç bir şaka oldu. Genç çifte mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Damadın arkadaşları, genç çiftle birlikte çalan müzikle doyasıya eğlendi. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

