Düğündeki şarkı seçimi iki ailenin arasını açtı! Gelin ve damat rekor sürede boşanmaya karar verdi

Bağdat’ta yaşayan bir gelin ve damat düğünleri sırasında hararetli bir tartışmaya tutuldu. Çift düğünlerinin sonu gelmeden boşanmaya karar vererek en kısa evlilik rekorunu bir kez daha kırmayı başardı.

İLK KEZ YAŞANMADI

Yerel haber kaynaklarına göre ismi açıklanmayan gelin nikahın hemen ardından Lamis Kan’ın seslendirdiği Mesaytara şarkısını istedi. Şarkının sözlerindeki "Ben baskınım; benim katı talimatlarım altında yönetileceksiniz, sokaktaki diğer kızlara bakarsanız sizi çıldırtırım. Benimle olduğun sürece benim emrimde yürüyeceksin." sözleri damadın ve ailesini tepkisini çekti.

Gelinin şarkıyla dans ettiği sırada damat ve ailesi sözlere tepki göstermeye başladı. Kız tarafınında olaya dahil olması üzerine iki aile arasındaki gerilim büyüdü. Sonunda çift boşanmaya karar verdi. Aynı şarkının Ürdün'de bir çiftin daha boşanmasına neden olduğu belirtildi.



