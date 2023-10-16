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  4. Düğünü birkaç kez ertelemişti! Öykü Gürman'ın nikah tarihi sonunda belli oldu

Düğünü birkaç kez ertelemişti! Öykü Gürman'ın nikah tarihi sonunda belli oldu

16.10.2023 16:53 | Son Güncelleme:
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''Evlerinin Önü Boyalı Direk'' şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Öykü Gürman, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Nişanlısı Fatih İçmeli ile düğün tarihini sık konser programı ve deprem sebebi ile birkaç erteleyen Gürman'ın nikah tarihi sonunda belli oldu.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, özel hayatı ve kariyeriyle sık sık gündeme geliyor. İkizi Berk Gürman ile birlikte söylediği ''Evlerinin Önü Boyalı Direk'' şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanınan ünlü isim şimdilerde evlilik hazırlığı yapıyor.

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Ülkemizde yaşanan depremler ve sık konser programı nedeniyle düğün tarihini birkaç kez erteleyen Öykü Gürman katıldığı bir programda 'Ülke olarak içinde bulunduğumuz acı olaylar nedeniyle, evlilik kararını verdiğimizde moral olarak iyi değildik, kurgulayamadık, planlayamadık. Sonrasında da konserler çıktı, şarkı söylemeye çok tutkun biriyim, işimi de öncelikle yapmak istiyorum' demişti.

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2.Sayfa'nın özel haberine göre; Öykü Gürman ile nişanlısı Fatih İçmeli'nin nikah tarihi sonunda belli oldu. Ünlü çift 3 gün sonra Bakü'de nikah masasına oturacak.

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