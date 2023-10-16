Düğünü birkaç kez ertelemişti! Öykü Gürman'ın nikah tarihi sonunda belli oldu

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, özel hayatı ve kariyeriyle sık sık gündeme geliyor. İkizi Berk Gürman ile birlikte söylediği ''Evlerinin Önü Boyalı Direk'' şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanınan ünlü isim şimdilerde evlilik hazırlığı yapıyor.

Ülkemizde yaşanan depremler ve sık konser programı nedeniyle düğün tarihini birkaç kez erteleyen Öykü Gürman katıldığı bir programda 'Ülke olarak içinde bulunduğumuz acı olaylar nedeniyle, evlilik kararını verdiğimizde moral olarak iyi değildik, kurgulayamadık, planlayamadık. Sonrasında da konserler çıktı, şarkı söylemeye çok tutkun biriyim, işimi de öncelikle yapmak istiyorum' demişti.

2.Sayfa'nın özel haberine göre; Öykü Gürman ile nişanlısı Fatih İçmeli'nin nikah tarihi sonunda belli oldu. Ünlü çift 3 gün sonra Bakü'de nikah masasına oturacak.







