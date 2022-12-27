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Dükkanın tavanından sarkan piton aklını aldı! Az kalsın canını da alacaktı ama...

27.12.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'da bi Strabucks şubesinde çalışan genç bir kadın, kafenin klima ünitesinin yanındaki bir boşluktan bir piton yılanının sarktığını görünce ne olduğunu şaşırdı. Yaşadığı korkunç deneyim güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedilen genç kadın, olanları birinci ağızdan anlattı.

Dükkanın tavanından sarkan piton aklını aldı! Az kalsın canını da alacaktı ama...

İsmi yalnızca Fern olarak aktarılan 28 yaşındaki genç kadın, Nakhon Si Thammarat'ta çalıştığı kafede yaşadığı korkunç olayı anlatırken herkesi şaşkına çevirdi. Kendisine kafasını uzatan yılanı fark ettiğinde onun kendisine saldırmak üzere olduğunu ve aklının kaybedecek hale geldiğini söyleyen Fern, korkup kaçarak dükkanın arkasına koştuğunu anlattı.

RESMEN GÜREŞTİ

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O esnada yılan da yere inerek ona doğru hareket etmeye devam etti. Ancak neyse ki, dükkânın dışında duran ve Fern'in çığlığını duyan işçiler hemen yardıma koşarak içeri girdi. Bir adam yılanı kuyruğundan dışarı sürüklemek için onunla güreşirken, diğeri de yılanı alıp vahşi doğaya geri salması için bir hayvan kurtarma ekibini çağırdı.

GARİPTİ

Yılan, Güneydoğu Asya'da bulunan ağsı bir piton olarak tanımlandı. National Geographic'e göre, bu tür dünyanın en büyük yılanlarından biridir ve insanları, kedileri, köpekleri, kuşları, fareleri ve diğer yılanları bile yiyebilir. Bu Devasa sürüngenler ormanlarda, bataklıklarda, kanallarda ve hatta şehirlerde yaşar; bu da yaşanan olayın ne kadar garip olduğunu gözler önüne seriyordu.

''BU KADAR BÜYÜKSE...''

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Kırık bir kavanoz dışında dükkanda herhangi bir hasar olmadı. Ancak kafe çalışanı Fern, travmatize edici deneyimden ciddi şekilde etkilendiğini söyledi. Olanlardan sonra hala korktuğunu söyleyen genç kadın, "İnsanlar, bir yılan görmenin ruh eşinizle yakında tanışacağınız anlamına geldiğini söylüyor. Ama ruh ikizim bu yılan kadar büyükse, pek de tercih etmem." diye konuştu.

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Tayland yılan piton

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