3 metrelik dev bir piton 5 yaşındaki çocuğu ısırdı! Bütün olarak yemesine ramak kala kurtarıldı

Avustralya’daki evlerinin bahçesinde oyun oynadığı sırada 5 yaşındaki Beau Blake 3 metrelik bir pitonun saldırısına uğradı. Pitonun çocuğu yüzme havuzuna doğru sürüklediğini gören 76 yaşındaki büyükbaba duruma müdahale ederek küçük çocuğu pitonun tek bir lokmada yemesinden kurtardı. Mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başaran çocuk ve büyükbabası yaşadığı travmayı bir süre atlatamadı.

“ÇİLE GİBİYDİ”

Avustralya’nın yerel bir basın kuruluşuna konuşan büyükbaba Ben Blake, “Onların ikisini ayırmak zorunda kaldım. Torunumu bacağından tutarak kurtardım. Biraz çile gibiydi. Çalıların arasından siyah bir gölgenin çıktığını gördüm. Her şey saniyeler içinde oldu. Birden bacağına dolanarak onu sürüklemeye başladı. 10 dakika boyunca yılanla güreştim” dedi.

Evlerinin yanındaki çalıların arasında pitonların saklandığını dile getiren Beau’nun babası Broyn, “Böylesine travmatik bir olaydan sonra bile hâlâ durumunun iyi olmasına seviniyoruz. Başlangıçta öleceğini düşünerek paniğe kapıldık ama şimdi tamamen iyi” diye konuştu.