Dumanlar arasında kalktı! Kargo uçağında yaşanan kaza panik yarattı... Kalkış esnasında tekerleği koptu

İtalya’nın Taranto kentindeki bir uçak pistinden havalanan bir kargo uçağında panik yaratan anlar yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tekerlek piste doğru fırlamadan önce uçak havalandı ve siyah dumanların yükseldiği görüldü. Twitter’da kısa sürede viral olan uçağın görüntülerine, “Boeing 747-400 Dreamlifter'ın lastiklerinden biri yandı ve kalkıştan sonra tekerleğini kaybetti" notu eklendi.

GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İNDİ

Görüntüler tekerleği gevşediği için uçağın alt takımından siyah duman geldiğini gösterdi. Kayıp parçanın düştüğü yerden uzaklaşarak havaalanının sınırlarında bulunduğu belirtildi. Kargo uçağı herhangi bir sorun yapamadan uçuşuna devam etti ve inişi gerçekleştirmeyi başardı.



