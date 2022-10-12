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  4. Dumanlar arasında kalktı! Kargo uçağında yaşanan kaza panik yarattı... Kalkış esnasında tekerleği koptu

Dumanlar arasında kalktı! Kargo uçağında yaşanan kaza panik yarattı... Kalkış esnasında tekerleği koptu

12.10.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’nın Taranto kentindeki bir uçak pistinin yakınlarından çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Kalkış için hazırlanan bir kargo uçağı pistte bir süre hareket ettikten sonra havalandı. Ancak havalandığı esnada kargo uçağının bir tekerleği koptu ve uçak dumanlar arasında kaldı.

İtalya’nın Taranto kentindeki bir uçak pistinden havalanan bir kargo uçağında panik yaratan anlar yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tekerlek piste doğru fırlamadan önce uçak havalandı ve siyah dumanların yükseldiği görüldü. Twitter’da kısa sürede viral olan uçağın görüntülerine, “Boeing 747-400 Dreamlifter'ın lastiklerinden biri yandı ve kalkıştan sonra tekerleğini kaybetti" notu eklendi.

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Görüntüler tekerleği gevşediği için uçağın alt takımından siyah duman geldiğini gösterdi. Kayıp parçanın düştüğü yerden uzaklaşarak havaalanının sınırlarında bulunduğu belirtildi. Kargo uçağı herhangi bir sorun yapamadan uçuşuna devam etti ve inişi gerçekleştirmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya uçak
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