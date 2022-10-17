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Dünya bu doktorun sözlerini konuşuyor! “Ölüm yakında isteğe bağlı olacak”

17.10.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dr. Jose Cordeiro, bir tıp seminerinde yaptığı açıklamalarla dünya gündemine yerleşmeyi başardı. Doktor bilim insanlarının ölüm sorununu çözmeye çok yakın olduğunu ve insanların yenilmez bir varlığa dönüşeceğini ifade etti. Dr. Cordeiro 2030 yılına kadar yaşamayı başaran insanların teknolojinin ilerlemesi nedeniyle ölümsüzlüğe bir adım daha yaklaştığını dile getirdi.

Dünya bu doktorun sözlerini konuşuyor! “Ölüm yakında isteğe bağlı olacak”

Dr. Jose Cordeiro, yaşlanmanın muhtemelen tersine çevirebilecek teknik bir sorun olduğu için insanların yakında sonsuza kadar yaşayabileceğini iddia etti. Beklenti çok görünse de Dr. Jose Cordeiro, “Ölüm yakında isteğe bağlı olacak. Geri çevirebileceğimiz teknik bir sorun. Şahsen ölmeyi planlamıyorum” dedi.

GÜNDEM YARATMAYI BAŞARDI

Fütürist iyimser vizyonunu tartışmak için seminere katılan Dr. Cordeiro, “İnsanların yakında sonsuza kadar yaşayabilecekleri bir olasıktan bahsetmeye başlayacağız. Bunu çözmeye çok yakınız. Yaşlanma anladığımız ve muhtemelen tersine çevirebileceğimiz teknik bir sorun” diye konuştu.

Bilim insanlarının modern çağda yaşam beklentisi, büyük tıbbi sıçramalar ve tehlikeli alışkanlıklar hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için araştırmalarını artırması Dr. Cordeiro’ya göre bir sonraki aşama uzun yaşam olacak.

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“ZİHİNSEL SORUNLARI OLUŞTURUYOR”

Bilim insanları 36 saat fiziksel olarak hasar gördükten veya aç kaldıktan sonra yeni bir vücutta ortaya çıkan Turritopsis dohrnii olarak bilinen ölümsüz bir denizanası üzerinde çalışıyorlar. Dr. Cordeiro, “Neden yaşlanmayan bazı yaşam formları olduğunu araştırıyoruz. Artık ölümsüz denizanasını inceleyebildiğimize göre, her şeyi çok hızlı bir şekilde keşfedeceğiz.Eskiden uçamazdık ama şimdi Ay'a bile gidebiliriz." ifadelerini kullandı.

Doktor ilerlemenin bilimsel olarak sağlanabileceğinden umutlu olsa da, sonsuza kadar yaşayabileceğimiz bilgisiyle başa çıkmanın çok fazla zihinsel uyum gerektirebileceğini kabul etti. Dr. Cordeiro, “İnsanlığın başlangıcından beri hepimizin öleceği gerçeğine alıştığımız için çözülmesi gereken zihinsel sorunları oluşturuyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ölümsüzlük bilim insanları
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