Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! Pedofili Epstein’ın eviden çıktı! Muhammed Bin Selman, Elon Musk, Fidel Castro...

Küçük kız çocuklarını fuhuşa sürüklediği iddiasıyla cezaevine giren pedofili iş insanı Jeffrey Epstein 2019 yılında New York'ta tutulduğu hücrede ölü bulunmuştu. New York Times (NYT), Jeffrey Epstein’ın Manhattan bölgesindeki yedi katlı malikanesinde çekilmiş fotoğrafları yayınladı.

İPE TUTUNMUŞ GELİN HEYKELİ

Epstein’ın Manhattan bölgesindeki yedi katlı malikanesinde çekilmiş fotoğraflar yayınladı. Ofisindeki fotoğraflarda, doldurulmuş bir kaplan ve orta yaşlı bir adamın 12 yaşındaki kıza karşı cinsel saplantısını ve tecavüzünü konu alan Rus yazar Vladimir Nabokov’un 1955 tarihli Lolita romanının ilk baskısı görülüyor.

Ayrıca malikanenin ortasında ipe tutunmuş bir gelin heykeli sallanıyor. Reşit olmayan birçok mağdurun Epstein tarafından cinsel saldırıya uğradığını söylediği ‘masaj odası’nda çıplak kadın tabloları, raflarda kayganlaştırıcılar, büyük bir gümüş top ve zincir bulunuyor.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE FOTOĞRAFLARI VAR

Jeffrey Epstein'in New York'taki dairesinde Suudi Veliaht prensi Muhammed Bin Selman, Elon Musk, Fidel Castro, Donald Trump ve diğer ünlü isimlerle birlikte çekildiği fotoğraflar görüntülendi.

O İSİMLER:

Papa 2’nci Jean Paul

İngiliz rock grubu The Rolling Stones solisti Mick Jagger

Tesla ve SpaceX’in kurucusu milyarder Elon Musk

Küba devriminin efsanevi lideri Fidel Castro

Eski ABD başkanı Bill Clinton

Eski Harvard Üniversitesi rektörü ve ABD hazine bakanı Larry Summers

İngiliz iş insanı Richard Branson

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

Trump’ın eski danışmanı ve aşırı sağcı figür Steve Bannon…