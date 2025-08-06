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Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! Pedofili Epstein’ın eviden çıktı! Muhammed Bin Selman, Elon Musk, Fidel Castro...

New York Times (NYT), çocuk istismarından yargılanırken ölen milyarder finansçı Jeffrey Epstein’ın Manhattan bölgesindeki yedi katlı malikanesinde çekilmiş fotoğrafları yayınladı. Ünlü pedofilinin birçok dünyaca ünlü isimle fotoğrafları olduğu ortaya çıktı.

Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! Pedofili Epstein’ın eviden çıktı! Muhammed Bin Selman, Elon Musk, Fidel Castro...
Jale Uslu

Küçük kız çocuklarını fuhuşa sürüklediği iddiasıyla cezaevine giren pedofili iş insanı Jeffrey Epstein 2019 yılında New York'ta tutulduğu hücrede ölü bulunmuştu. New York Times (NYT), Jeffrey Epstein’ın Manhattan bölgesindeki yedi katlı malikanesinde çekilmiş fotoğrafları yayınladı.

Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! Pedofili Epstein’ın eviden çıktı! Muhammed Bin Selman, Elon Musk, Fidel Castro... 1

İPE TUTUNMUŞ GELİN HEYKELİ

Epstein’ın Manhattan bölgesindeki yedi katlı malikanesinde çekilmiş fotoğraflar yayınladı. Ofisindeki fotoğraflarda, doldurulmuş bir kaplan ve orta yaşlı bir adamın 12 yaşındaki kıza karşı cinsel saplantısını ve tecavüzünü konu alan Rus yazar Vladimir Nabokov’un 1955 tarihli Lolita romanının ilk baskısı görülüyor.

Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! Pedofili Epstein’ın eviden çıktı! Muhammed Bin Selman, Elon Musk, Fidel Castro... 2

Ayrıca malikanenin ortasında ipe tutunmuş bir gelin heykeli sallanıyor. Reşit olmayan birçok mağdurun Epstein tarafından cinsel saldırıya uğradığını söylediği ‘masaj odası’nda çıplak kadın tabloları, raflarda kayganlaştırıcılar, büyük bir gümüş top ve zincir bulunuyor.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE FOTOĞRAFLARI VAR

Jeffrey Epstein'in New York'taki dairesinde Suudi Veliaht prensi Muhammed Bin Selman, Elon Musk, Fidel Castro, Donald Trump ve diğer ünlü isimlerle birlikte çekildiği fotoğraflar görüntülendi.

Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! Pedofili Epstein’ın eviden çıktı! Muhammed Bin Selman, Elon Musk, Fidel Castro... 3

O İSİMLER:

Papa 2’nci Jean Paul
İngiliz rock grubu The Rolling Stones solisti Mick Jagger
Tesla ve SpaceX’in kurucusu milyarder Elon Musk
Küba devriminin efsanevi lideri Fidel Castro

Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! Pedofili Epstein’ın eviden çıktı! Muhammed Bin Selman, Elon Musk, Fidel Castro... 4

Eski ABD başkanı Bill Clinton
Eski Harvard Üniversitesi rektörü ve ABD hazine bakanı Larry Summers
İngiliz iş insanı Richard Branson

Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! Pedofili Epstein’ın eviden çıktı! Muhammed Bin Selman, Elon Musk, Fidel Castro... 5

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
Trump’ın eski danışmanı ve aşırı sağcı figür Steve Bannon…

Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! Pedofili Epstein’ın eviden çıktı! Muhammed Bin Selman, Elon Musk, Fidel Castro... 6

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Anahtar Kelimeler:
Fidel Castro epstein trump
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