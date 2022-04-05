Ukraynalı anneden kahreden itiraf! “Köpeklere yem olmaması için mezarını kendim kazdım”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyşe 24 Şubat Rus askerleri Ukrayna’yı işgal etmişti. İki ülke arasında 1 ayı aşkın süredir devam eden savaşta tarafların kendi aralarındaki müzakere çalışmalarını da dünya yakından takip ediyor. Son olarak Kiev’in sınırlarından ayrıldığını açıklayan Rus askerleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bir konumda yer alan Buça kentinde büyük bir saldırı gerçekleştirdi. Kentin sokaklarında çok sayıda sivilin cansız bedeninin bulunduğu görüntüler paylaşıldı.

Saldırı sırasında oğlunun garajda arabasının lastiğini değiştirdiğini ifade eden anne Iryna Kostenko, cansız bedeniyle karşılaştığında hayatının en büyük acısını yaşadı.

“ELLERİMLE MEZARINI KAZDIM”

Oğlunun mezarını kendi elleriyle kazmak zorunda kaldığını anlatan acılı anne, “Bu tarif edilemez bir acı. Şimdi tamamen yalnızım. Ellerimle mezarını kazdım. Oğlum 27 yaşında çok gençti. Hayatta kalmak istiyordu. Silahlı ciplerle onu öldürüp kaçtılar. Köpeklerden korumak için mezarı bir battaniyeyle örttüm. Onu bir halıya sarmak zorunda kaldım. O şekilde toprağın altına yerleştirdim bir tabutu bile yok” ifadelerini kullandı.



