Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Dünya bu hayvanı konuşuyor! Yılan vücutlu timsah başlı canlı herkesi şaşırtmayı başardı

Dünya bu hayvanı konuşuyor! Yılan vücutlu timsah başlı canlı herkesi şaşırtmayı başardı

28.09.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde paleontologlar, milyonlarca yıl önce yaşadığı düşünülen bir deniz canlısına ait bulguları paylaştı. Timsah başlı ve yılan gövdeli deniz canlısının fotoğrafını ilk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı. 'Serpentisuchops pfisterae' adı verilen hayvanın yeni bir tür olduğu belirlendi.

Dünya bu hayvanı konuşuyor! Yılan vücutlu timsah başlı canlı herkesi şaşırtmayı başardı

The Independent’ın Türkçe’nin haberine göre, Amerikalı bilim insanları tarafından paylaşılan fotoğraflar büyük ilgi uyandırdı. 1995 yılında Wyoming eyaletinde yapılan bir kazı sırasında 'deniz canavarı' fosilleri bulundu. Kalıntılar Glenrock Paleontoloji Müzesi'nde sergileniyordu. Hakemli bilimsel dergi Science'ta dün yayımlanan araştırmada, yaratığın bedeninin yüzde 35'ini oluşturan kalıntılar incelendi. Bilim insanlarının incelediği kalıntılar arasında alt çene, kafatasının bir kısmı, boyun, kuyruk ve kaburga bölümleri yerini aldı.

Bilim insanları araştırdı! Dünya’nın sonu için tarih verdilerBilim insanları araştırdı! Dünya’nın sonu için tarih verdiler

FARKLI FİZİKSEL ÖZELLİKLERE SAHİP

7 metre uzunluğunda olduğu belirlenen hayvanın, diğer plesiyozorlardan farklı fiziksel özellikleri olduğu belirlendi. Makalenin başyazarı Walter Scott Persons IV, plesiyozorların genellikle iki farklı morfolojik tipi olduğunu söyledi. Scott Persons, "Bu tuhaf, benzersiz canavar ikisi arasında bir geçiş" dedi. S. pfisterae'ye ait bulunan 19 diş ve çene, yaratığın başka bir plesiyozor türü olduğunu doğruladı.

GELİŞİM FARKLI İLERLEDİ

Paleontolog, S. pfisterae kalıntılarını ilk gördüğünde ortaokulda olduğunu belirtti ve çalışmanın, aynı zamanda Pierre Shale formasyonunda yaşayan diğer plesiyozorlardan farklı bir şekilde gelişmiş yepyeni bir ekotipi gösterdiğini ifade etti. Pierre Shale'in yaklaşık 101 milyon ile 66 milyon yıl öncesinden, Üst Kretase Dönemi'nden kaldığı düşünülüyor.

Ülke bu balığı konuşuyor! Denizden çıkartıldı, görenler gözlerine inanamadıÜlke bu balığı konuşuyor! Denizden çıkartıldı, görenler gözlerine inanamadı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''
Sonbaharı böyle kutladılar! Tamamen çıplak denize girdilerSonbaharı böyle kutladılar! Tamamen çıplak denize girdiler
Olay açıklama! “Seks işçisi olduğumu duyunca üçlü ilişki istedi”Olay açıklama! “Seks işçisi olduğumu duyunca üçlü ilişki istedi”
Anahtar Kelimeler:
deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ailesi reddetti! ''Oysa ayda sadece iki seks kaseti çekiyordum''

Ailesi reddetti! ''Oysa ayda sadece iki seks kaseti çekiyordum''

Sonbaharı böyle kutladılar! Tamamen çıplak denize girdiler

Sonbaharı böyle kutladılar! Tamamen çıplak denize girdiler

Dans ediyorlardı! Zemin hareket edip derin bir çukur açılınca...

Dans ediyorlardı! Zemin hareket edip derin bir çukur açılınca...

“Kalçam o kadar büyük ki pantolon bulamıyorum”

“Kalçam o kadar büyük ki pantolon bulamıyorum”

İlginizi Çekebilir

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Genç adam sosyal medyayı salladı!

Genç adam sosyal medyayı salladı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.