Dünya bu hayvanı konuşuyor! Yılan vücutlu timsah başlı canlı herkesi şaşırtmayı başardı

The Independent’ın Türkçe’nin haberine göre, Amerikalı bilim insanları tarafından paylaşılan fotoğraflar büyük ilgi uyandırdı. 1995 yılında Wyoming eyaletinde yapılan bir kazı sırasında 'deniz canavarı' fosilleri bulundu. Kalıntılar Glenrock Paleontoloji Müzesi'nde sergileniyordu. Hakemli bilimsel dergi Science'ta dün yayımlanan araştırmada, yaratığın bedeninin yüzde 35'ini oluşturan kalıntılar incelendi. Bilim insanlarının incelediği kalıntılar arasında alt çene, kafatasının bir kısmı, boyun, kuyruk ve kaburga bölümleri yerini aldı.

FARKLI FİZİKSEL ÖZELLİKLERE SAHİP

7 metre uzunluğunda olduğu belirlenen hayvanın, diğer plesiyozorlardan farklı fiziksel özellikleri olduğu belirlendi. Makalenin başyazarı Walter Scott Persons IV, plesiyozorların genellikle iki farklı morfolojik tipi olduğunu söyledi. Scott Persons, "Bu tuhaf, benzersiz canavar ikisi arasında bir geçiş" dedi. S. pfisterae'ye ait bulunan 19 diş ve çene, yaratığın başka bir plesiyozor türü olduğunu doğruladı.

GELİŞİM FARKLI İLERLEDİ

Paleontolog, S. pfisterae kalıntılarını ilk gördüğünde ortaokulda olduğunu belirtti ve çalışmanın, aynı zamanda Pierre Shale formasyonunda yaşayan diğer plesiyozorlardan farklı bir şekilde gelişmiş yepyeni bir ekotipi gösterdiğini ifade etti. Pierre Shale'in yaklaşık 101 milyon ile 66 milyon yıl öncesinden, Üst Kretase Dönemi'nden kaldığı düşünülüyor.



