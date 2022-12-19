Dünya bu kehanetle çalkalanıyor! Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanacağını 7 sene önceden bildi

2022 FIFA Dünya Kupası uzun yıllar unutulmayacak bir finale sahne olurken, Katar'da oynanan dev finalde Arjantin kupayı 36 yıl sonra müzesine götürmeyi başardı. Normal süresi 2-2 uzatma dakikaları ise 3-3 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada rakibi Fransa'yı seri penaltı vuruşlarında 4-2 mağlup eden Tangocular mutlu sona ulaşırken, karşılaşmanın ardından ortaya çıkan bir gönderi, paylaşım rekorları kırdı.

7 SENE ÖNCE YAZMIŞTI

Twitter'da 7 sene önce paylaşım yapan Jose Miguel Polanco isimli bir kullanıcı olacakları bir bir bilerek büyük bir kehanete imza attı.

OLACAKLARI 2015'TE BİLDİ!

José Miguel Polanco isimli Twitter kullanıcısının 20 Mart 2015 tarihinde yaptığı paylaşım ortalığı ayağa kaldırdı.

Polanco paylaşımında, "18 Aralık 2022. 34 yaşındaki Leo Messi, Dünya Kupası'nı kazanarak tüm zamanların en iyi oyuncusu olacak. 7 yıl sonra tekrar kontrol et." şeklinde paylaşımda bulundu ve bu kehaneti doğru çıktı.

İŞTE O PAYLAŞIM;



