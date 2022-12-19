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Dünya bu kehanetle çalkalanıyor! Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanacağını 7 sene önceden bildi

19.12.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelirken, seri penaltı vuruşları sonrası rakibini 4-2 mağlup etmeyi başaran Arjantin kupayı 36 yıl sonra tekrar müzesine götürmeyi başardı. Uzun yıllar unutulmayacak mücadelede müthiş bir finale sahne olurken, karşılaşmanın ardından bir sosyal medya kullanıcısının 7 sene önce yaptığı paylaşım gündeme oturdu. İşte detaylar...

Dünya bu kehanetle çalkalanıyor! Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanacağını 7 sene önceden bildi
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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2022 FIFA Dünya Kupası uzun yıllar unutulmayacak bir finale sahne olurken, Katar'da oynanan dev finalde Arjantin kupayı 36 yıl sonra müzesine götürmeyi başardı. Normal süresi 2-2 uzatma dakikaları ise 3-3 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada rakibi Fransa'yı seri penaltı vuruşlarında 4-2 mağlup eden Tangocular mutlu sona ulaşırken, karşılaşmanın ardından ortaya çıkan bir gönderi, paylaşım rekorları kırdı.

7 SENE ÖNCE YAZMIŞTI

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Twitter'da 7 sene önce paylaşım yapan Jose Miguel Polanco isimli bir kullanıcı olacakları bir bir bilerek büyük bir kehanete imza attı.

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José Miguel Polanco isimli Twitter kullanıcısının 20 Mart 2015 tarihinde yaptığı paylaşım ortalığı ayağa kaldırdı.

Polanco paylaşımında, "18 Aralık 2022. 34 yaşındaki Leo Messi, Dünya Kupası'nı kazanarak tüm zamanların en iyi oyuncusu olacak. 7 yıl sonra tekrar kontrol et." şeklinde paylaşımda bulundu ve bu kehaneti doğru çıktı.

İŞTE O PAYLAŞIM;

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