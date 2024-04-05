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    4. 12 yaşındaki çocuğun başına talih kuşu kondu! Yürürken bulduğu metal parçası 2000 yıldır keşfedilmeden duran Roma bileziği çıktı

    12 yaşındaki çocuğun başına talih kuşu kondu! Yürürken bulduğu metal parçası 2000 yıldır keşfedilmeden duran Roma bileziği çıktı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.04.2024 11:32
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    12 yaşındaki çocuğun başına talih kuşu kondu! Resmen hazine buldu Britanyalı 12 yaşındaki bir çocuk annesiyle yürüyüşe çıktıkları sırada olağanüstü bir keşfe imza attı. Küçük çocuğun yerde görerek aldığı metal parçası birinci yüzyıldan kalma nadir bir Roma bileziği çıktı. 2000 yıllık sonra derece nadir olan bileziğin değerinin ise servet olduğu ifade edildi.

    12 yaşındaki Rowan Brannan, 44 yaşındaki annesi Amanda ile yürüyüş yaptığı sırada geçmişi MS 1. yüzyıla kadar uzanan bir bilezik parçası fark etti.

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    Sussex'te yaşayan 12 yaşındaki Brannan, Pagham bölgesinde yürüyüş yaptığı sırada Armilla tipi Roma bileziği buldu. Brannan'ın annesi keşfi, "Rowan her zaman her türlü küçük parçayı bulmaya meraklıydı, çok maceracıydı ve her zaman yerden bir şeyler topluyordu. Sürekli 'Yere koy, kirli' diyordum ama bu sefer o bu metal parçasını tutmaya devam etti. Bunun gerçekten altın olduğundan emindi" ifadelerini kullandı.

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    Rowan parçayı evine götürdü ve bunun gerçek altın olup olmadığını nasıl anlayacağını araştırdı. Sonunda altın olduğuna karar verdiklerinde buluntular irtibat görevlisi ile temasa geçtiler ve parça şimdi British Museum'da analiz ediliyor.

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    Rowan'ın annesi Amanda gelişmelerden kendilerini haberdar eden maillerin geldiğini söyleyerek, "Ne zaman bir e-posta okusak çok heyecan verici oluyor ve tüm süreç boyunca güncel bilgilerden haberdar oluyoruz. Adli Tıp Mahkemesi bize e-posta gönderdi ve 'Rovan'ın hazinesiyle uğraşmak çok güzeldi' dedi. Bu, birinci yüzyıldan kalma armilla tipi bir Roma bileziği. Bir armilla bileziği - bizim anlayışımıza göre - Romalı askerlere saygı, yiğitlik ve hizmetin bir işareti olarak verildi. Bu bir porsiyon, tam yuvarlak bir bileklik değil. Onu hazine yapan şey, 300 yıldan fazla olması ve değerli bir metal olması." ifadelerini kullandı.

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