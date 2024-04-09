Metroda iğrenç görüntüler! Kimse ne olduğunu anlayamadı... Bir anda sevgilisinin ayaklarına masaj yapmaya başladı

Londra metrosunun kuzey hattında bir yolcu tarafından kaydedilen görüntüler 1.4 milyondan fazla izlenmeye ulaşarak viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'iğrenç' olarak nitelendirilen görüntülerde bir adamın sevgilisinin çıplak ayaklarına herkesin içinde masaj yaptığı anlar yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi adeta yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Beni derhal buradan çıkartın" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu ne tür bir aşk?" yorumunu ekledi.