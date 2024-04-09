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    4. Metroda iğrenç görüntüler! Kimse ne olduğunu anlayamadı... Bir anda sevgilisinin ayaklarına masaj yapmaya başladı

    Metroda iğrenç görüntüler! Kimse ne olduğunu anlayamadı... Bir anda sevgilisinin ayaklarına masaj yapmaya başladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.04.2024 10:57
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    İngiltere'nin başkenti Londra'da metroda kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olmayı başardı. Görüntülerde kalabalık vagonun içindeki bir çiftin hareketi herkesi şaşkına çevirdi. Bir adam diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında partnerinin çıplak ayaklarına masaj yapmaya başladı. O anlara yorum yağdı.

    Londra metrosunun kuzey hattında bir yolcu tarafından kaydedilen görüntüler 1.4 milyondan fazla izlenmeye ulaşarak viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'iğrenç' olarak nitelendirilen görüntülerde bir adamın sevgilisinin çıplak ayaklarına herkesin içinde masaj yaptığı anlar yer aldı.

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    Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi adeta yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Beni derhal buradan çıkartın" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu ne tür bir aşk?" yorumunu ekledi.

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    sosyal medya Londra metro
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