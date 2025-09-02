Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünya devi şirkette 'gizli aşk' nedeniyle CEO görevinden alındı!

Dünyada gıda konusunda en bilinen şirketlerden biri olan Nestle'de 'gizli aşk' nedeniyle şirketin en üst ismi CEO Laurent Freixe görevinden alındı. Görevden alınma sebebi ise Freixe'nin bir astıyla romantik ilişki yaşaması. Ses getiren olayın ardından kritik koltuğun yeni sahibi de açıklandı.

Dünya devi şirkette 'gizli aşk' nedeniyle CEO görevinden alındı!
Ufuk Dağ

İsviçreli gıda devi Nestle, CEO’su Laurent Freixe’nin, bir astıyla yaşadığı romantik ilişkiyi açıklamaması nedeniyle aniden görevden alındığını duyurdu. Freixe göreve geldikten bir yıl sonra kötü bir yöntemle görevinden alınmış oldu.

Dünya devi şirkette gizli aşk nedeniyle CEO görevinden alındı! 1

YENİ CEO BELLİ OLDU

KitKat’tan Nesquik’e kadar uzanan ürünlerin üreticisi olan Nestle, Nespresso kahve biriminin başında bulunan deneyimli şirket yöneticisi Philipp Navratil’i derhal Freixe’nin halefi olarak atadığını duyurdu.

Şirkette şok etkisi yaratan ayrılık, zorlu tüketici ortamı ve küresel ticaret tarifeleri tehdidi altında Nestlé için daha fazla dalgalanma tehdidi oluşturucağı iddiasını ortaya koydu. Şirket, Haziran ayında uzun süredir Yönetim Kurulu Başkanı olan Paul Bulcke’nin gelecek yıl görevinden ayrılacağını duyurmuştu.

'GİZLİ AŞK' İŞİNDEN ETTİ

Nestle, Freixe’nin ayrılışının, Bulcke ve Bağımsız Direktör Pablo Isla’nın yönettiği, şirketin iş ahlakı kurallarını ihlal eden, doğrudan bir astıyla yaşadığı gizli romantik ilişkiyle ilgili soruşturmanın ardından gerçekleştiğini söyledi.

Bulcke yaptığı açıklamada, "Bu gerekli bir karardı. Nestle’nin değerleri ve yönetimi, şirketimizin güçlü temelleridir. Laurent’e uzun yıllardır verdiği hizmet için teşekkür ederim. Stratejide rotamızı değiştirmiyoruz ve performansta da hız kaybetmeyeceğiz" dedi.

Şirketin kıdemli isimlerinden Freixe, Nestlé’nin selefi Mark Schneider’i görevden almasının ardından tam bir yıl önce CEO görevini devralmıştı.

Öte yandan Eylül 2023'te British Petroleum’un (BP) CEO'su, meslektaşlarıyla ilişkilerini açıklamadığı için istifa etmişti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir köy tamamen yok oldu: 1000 ölü!Bir köy tamamen yok oldu: 1000 ölü!
Yer: Bitlis! Türkiye'nin en büyüğü alarm veriyorYer: Bitlis! Türkiye'nin en büyüğü alarm veriyor

Anahtar Kelimeler:
Nestle Aşk ceo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İlkay Gündoğan, Galatasaray'için yola çıktı! Geliş saati...

İlkay Gündoğan, Galatasaray'için yola çıktı! Geliş saati...

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

Dünya devi şirkette 'gizli aşk' nedeniyle CEO görevinden alındı!

Dünya devi şirkette 'gizli aşk' nedeniyle CEO görevinden alındı!

Rahatsızlanan ayının MR'ını çektiler! O anlar gündem oldu

Rahatsızlanan ayının MR'ını çektiler! O anlar gündem oldu

Yer: Bitlis! Türkiye'nin en büyüğü alarm veriyor

Yer: Bitlis! Türkiye'nin en büyüğü alarm veriyor

Selfie çekmek isterken yere çakıldı! Oğlunun gözleri önünde...

Selfie çekmek isterken yere çakıldı! Oğlunun gözleri önünde...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.