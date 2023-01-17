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Dünya devinde deprem! Microsoft binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

17.01.2023 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkarmayı planladığı belirtildi.

Dünya devinde deprem! Microsoft binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

İngiliz Sky News'un haberinde, şirketin binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı aktarıldı.

Haberde, 220 binden fazla kişiyi istihdam eden Microsoft'un işgücünü yaklaşık yüzde 5 azaltmayı planladığı, bunun yaklaşık 11 bin kişinin işten çıkarılması anlamına geldiği kaydedildi.

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Ayrıca, Bloomberg'in konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde de Microsoft'un 18 Ocak'ta bazı mühendislik birimlerinde işten çıkarmaya gitmeyi planladığını belirtildi.

Öte yandan Microsoft'un geçen yılın ekim-aralık dönemine ait bilançosunun 24 Ocak'ta açıklanması öngörülürken analistler, şirketin 2017 mali yılından bu yana en yavaş gelir artışını kaydetmesini bekliyor.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE İŞTEN ÇIKARMA DALGASI BÜYÜYOR

Yükselen enflasyon ve olası resesyon teknoloji sektöründe endişelere neden olurken, özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı.

Bu şirketler arasında Meta ve Amazon gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması dikkati çekmişti.

Son olarak ABD'li bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce, iş gücünü yüzde 10 azaltma kararı aldığını duyurmuştu. (AA)

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