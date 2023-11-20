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  4. Dünya güzeli Azra Akın ikinci kez anne oluyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu

Dünya güzeli Azra Akın ikinci kez anne oluyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu

20.11.2023 12:11 | Son Güncelleme:
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2002'de Türkiye güzeli seçilen ve ardından aynı yıl Miss World'de Dünya Güzeli unvanını kazanan Azra Akın, şimdilerde mütevazı hayatıyla ekranlardan uzak, sade bir hayat yaşıyor. 2017 yılında Atakan Koru ile evlenen Azra Akın, 2018 yılında da oğlu Demir'i kucağına almıştı. Ünlü isimden müjdeli haber geldi.

2002 yılında hem Türkiye güzeli hem de Miss World'de Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, uzun zamandır ekranlardan uzakta bir yaşam sürüyor. 2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturan Azra Akın, bu mutlu evliliğinden oğlu Demir'i bir yıl sonra kucağına almıştı.

Azra Akın eşi

Ünlü mankenden sevindiren bir haber geldi. Show Tv'de yayınlanan Pazar Sürprizi programına konuk olan Azra Akın, 4 aylık hamile olduğunu açıkladı.

Azra Akın 1

Ünlü manken müjdeli haberi, "Kendimizi çok şanslı hissettik ve şükrettik. Ağustos ayında ailecek çıktığımız yaz tatilinde aldım haberi. Hemen bütün aileye açıklama heyecanı hissettim" sözleriyle duyurdu.

Azra Akın 2

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