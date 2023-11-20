Dünya güzeli Azra Akın ikinci kez anne oluyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu

2002 yılında hem Türkiye güzeli hem de Miss World'de Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, uzun zamandır ekranlardan uzakta bir yaşam sürüyor. 2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturan Azra Akın, bu mutlu evliliğinden oğlu Demir'i bir yıl sonra kucağına almıştı.

Ünlü mankenden sevindiren bir haber geldi. Show Tv'de yayınlanan Pazar Sürprizi programına konuk olan Azra Akın, 4 aylık hamile olduğunu açıkladı.

Ünlü manken müjdeli haberi, "Kendimizi çok şanslı hissettik ve şükrettik. Ağustos ayında ailecek çıktığımız yaz tatilinde aldım haberi. Hemen bütün aileye açıklama heyecanı hissettim" sözleriyle duyurdu.







