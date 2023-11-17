Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel Apple ürünlerinin fiyatı düştü

Telefonunuzu, kulaklığınızı, tabletinizi mi yenilemek istiyorsunuz olmanız gereken yerdesiniz. iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch ve dahası Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel %50'ye varan indirimlerle sizleri bekliyor. Sizin için seçtiğimiz indirimli Apple ürünlerini gelin hep birlikte keşfedelim.
Kullanıcılar ne diyor?
"Harika bir telefon. iPhone 13'ten ve 14'ten eksiği yok, gönül rahatlığıya iphone 12 alabilirsiniz, pili normal kullanımda 2 gün kadar gidiyor, ekranın ışık parlaklık maksimum oranı iPhone 13 ve 14'ten düşük olduğu için (insan gözü bu farkı ayırt edemez) pil daha küçük olmasına rağmen daha uzun ömürlü, bu nedenle de telefon iPhone 13 ve 14'ten hem daha ince hem daha hafif. Eğer yeni bir iPhone alacaksanız ya iPhone 15 alın ya da iphone 12. Teşekkürler Amazon."
Kullanıcılar ne diyor?
"Gelen aramaları cevaplama mesaj gönderme spordayken yanında telefon taşımama gibi bir çok güzellikler var."
Kullanıcılar ne diyor?
"Hızlı ve güvenilir. Sorunsuz, orijinal ürün teslimi için teşekkürler."
Kullanıcılar ne diyor?
"M2 işlemci çok daha hızlı. Apple kalitesi her zaman ki gibi belli ediyor. şarjı 1 gün gidiyor, daha uzun olsa iyi olurdu."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürünle ilgili çok konuşmaya gerek yok, benim aldığım 8 cpu ve 8 gpu olan, piyasaya göre en iyi fiyat Amazon'daydı. Perşembe öğleden sonra sipariş verdim, cuma sabah geldi. Apple kalitesine hızlı ve Amazon kalitesi ile ulaşmak çok iyi."
Kullanıcılar ne diyor?
"İkinci iPhone 13 Mini cihazım. Müthiş bir telefon."
Kullanıcılar ne diyor?
"12 ay taksit olması harika. Tüm airpodsları kullandım ama bu max çok başka bir şey "
Kullanıcılar ne diyor?
"Düşünmeden alın, zamanla daha önce yaşadığım gibi usb bağlantı yeri temas problemlerinden de kurtulursunuz. Kullanışlı, pratik.Teknolojiden faydalanmak lazım. En iyi fiyat burada, kendi sitesinde daha yüksekti."
Kullanıcılar ne diyor?
"Piyasadaki premium saatlerden birisi. Fiyatı çok yüksek. Ama alabileceğiniz de en iyi saat belki de. Malzeme kalitesi premium. Şarji 3 günü rahat çıkarıyor. Memnunum."
"Deri, kaliteli."
Bu içerik 17 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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