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  4. Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel Apple ürünlerinin fiyatı düştü

Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel Apple ürünlerinin fiyatı düştü

17.11.2023 12:05 | Son Güncelleme:
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Onlarca kategorideki binlerce üründe büyük indirimlerle alışveriş severlerin yüzünü güldüren Gülümseten Kasım Fırsatları devam ediyor. 30 Kasım'a kadar sürecek kampanyalar kapsamında Apple ürünleri de indirime girdi! %50'ye varan indirimlerle her ihtiyaca uygun Apple ürünlerine sahip olmak isterseniz acele edin. Ürünler stoklarla sınırlı! Sizin için indirimdeki Apple ürünlerini seçtik.

Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel Apple ürünlerinin fiyatı düştü

Telefonunuzu, kulaklığınızı, tabletinizi mi yenilemek istiyorsunuz olmanız gereken yerdesiniz. iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch ve dahası Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel %50'ye varan indirimlerle sizleri bekliyor. Sizin için seçtiğimiz indirimli Apple ürünlerini gelin hep birlikte keşfedelim.

1. Apple iPhone 12 (256 GB) - Mavi

Adsız tasarım - 2023-11-17T113807.838

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika bir telefon. iPhone 13'ten ve 14'ten eksiği yok, gönül rahatlığıya iphone 12 alabilirsiniz, pili normal kullanımda 2 gün kadar gidiyor, ekranın ışık parlaklık maksimum oranı iPhone 13 ve 14'ten düşük olduğu için (insan gözü bu farkı ayırt edemez) pil daha küçük olmasına rağmen daha uzun ömürlü, bu nedenle de telefon iPhone 13 ve 14'ten hem daha ince hem daha hafif. Eğer yeni bir iPhone alacaksanız ya iPhone 15 alın ya da iphone 12. Teşekkürler Amazon."

  • "Akşam üzeri saat 18.00 gibi verdiğim sipariş bir sonraki gün 12.00 elimdeydi. İnanılmaz bir hız. İphone 11 kullanıyordum 12'yi kullanmaya başlayınca bariz farklar olduğunu gördüm. Fiyatı da diğerlerine göre baya uygundu. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı çok şükür. Kafanızda soru işareti olmadan alabilirsiniz."
Ürünü İncele

2. Apple Watch Series 7 [GPS + Cellular 45 mm] Akıllı Saat

Adsız tasarım - 2023-11-17T114028.888

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gelen aramaları cevaplama mesaj gönderme spordayken yanında telefon taşımama gibi bir çok güzellikler var."

  • "Çok severek kullanıyorum. Boyutunu neyseki 45 mm almışım."
Ürünü İncele

3. Apple iPhone 12 (128 GB) - Mavi

Adsız tasarım - 2023-11-17T114227.970

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hızlı ve güvenilir. Sorunsuz, orijinal ürün teslimi için teşekkürler."

  • "iPhone 7’den geçiş yaptım, telefon özellikleri itibariyle tabii ki çok iyi ancak özellikle iphone 7’den sonra ergonomik olarak iyi gelmedi. Tek elle kullanmanız çok zor. Mini serisi daha iyi olabilir diye düşünüyorum."
Ürünü İncele

4. Apple 2022 12.9 inç iPad Pro (Wi-Fi + Cellular, 2 TB) - Uzay Grisi (6. nesil)

Adsız tasarım - 2023-11-17T114500.350

Kullanıcılar ne diyor?

  • "M2 işlemci çok daha hızlı. Apple kalitesi her zaman ki gibi belli ediyor. şarjı 1 gün gidiyor, daha uzun olsa iyi olurdu."

  • "Çok fazla anlatılacak bir şey yok. Mükemmel. Sağlam kargo, sorunsuz teslimat... Üzerine tablet yok."
Ürünü İncele

5. Apple 2021 M1 çipli iMac

Adsız tasarım - 2023-11-17T114638.884

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünle ilgili çok konuşmaya gerek yok, benim aldığım 8 cpu ve 8 gpu olan, piyasaya göre en iyi fiyat Amazon'daydı. Perşembe öğleden sonra sipariş verdim, cuma sabah geldi. Apple kalitesine hızlı ve Amazon kalitesi ile ulaşmak çok iyi."

  • "Ürün siparişimin sonraki günü elime ulaştı, üründe hiçbir sorun yok."
Ürünü İncele

6. Apple iPhone 13 mini (256 GB) - Mavi

Adsız tasarım - 2023-11-17T114822.948

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İkinci iPhone 13 Mini cihazım. Müthiş bir telefon."

  • "Selam. Öneriyorum. Dev ekranlı çanta telefonlarından istemiyorsanız en başarılı ideal telefon bu olsa gerek. Ciddi şık ve cebe sığıyor. Bütün ihtiyaçlarınızı gideriyor ve uzun süreli fayda sağlamak için pil ömrüne dikkat ettiğiniz sürece yıpranması ve bozulması fevkalade zor. Apple malzeme kalitesi ve yazılım ayrıcalığı konusunda rüştünü ispat etmiş bir firma olarak servis hizmetleri açısından da lider firmalardan. Amazon’a da hızlı ulaştırma ve kaliteli hizmet anlayışları içinde ayrı teşekkürler."
Ürünü İncele

7. Apple AirPods Max - Pembe

Adsız tasarım - 2023-11-17T115005.968

Kullanıcılar ne diyor?

  • "12 ay taksit olması harika. Tüm airpodsları kullandım ama bu max çok başka bir şey "

  • "Çok memnunum. Devamlı kullanıyorum, şu ana kadar sorun oluşmadı. Dış sesleri bloke eden sistemi çok hoşuna gitti."
Ürünü İncele

8. Çok satanlarda ilk sırada: Apple MagSafe Şarj Aygıtı

Adsız tasarım - 2023-11-17T115204.940

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Düşünmeden alın, zamanla daha önce yaşadığım gibi usb bağlantı yeri temas problemlerinden de kurtulursunuz. Kullanışlı, pratik.Teknolojiden faydalanmak lazım. En iyi fiyat burada, kendi sitesinde daha yüksekti."

  • "iPhone 14 Pro ile kullanıyorum. Isınma falan yapmadı. Bununla birlikte bir tane de stand satın aldım. Bunu standa yapıştırdım ve yatarken telefonu yatay olarak buna koyuyorum. iOS 17 ile gelen masa saati gibi duran özellik ile çok hoş bir görüntü oluşuyor."
Ürünü İncele

9. Apple Watch Ultra [GPS + Cellular 49 mm] Akıllı Saat

Adsız tasarım - 2023-11-17T115408.951

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Piyasadaki premium saatlerden birisi. Fiyatı çok yüksek. Ama alabileceğiniz de en iyi saat belki de. Malzeme kalitesi premium. Şarji 3 günü rahat çıkarıyor. Memnunum."

  • "Ürün tartışılmaz en iyi akıllı saat. Apple Türkiye garantili, Kuzey Amerika üretim, kayış orijinal yellow ocean. Babalar günü Prime müşterilerine özel indiriminden yararlanarak satın aldım. Harika paketleme ve 12 saatte tarafıma ulaştı.Teşekkürler Amazon.com.tr."
Ürünü İncele

10. Apple AirTag Loop - Beyaz

Adsız tasarım - 2023-11-17T113643.866

  • "Deri, kaliteli."

  • " İçinde air tag yok."
Ürünü İncele

Bu içerik 17 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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