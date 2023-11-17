Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel Apple ürünlerinin fiyatı düştü

"Harika bir telefon. iPhone 13'ten ve 14'ten eksiği yok, gönül rahatlığıya iphone 12 alabilirsiniz, pili normal kullanımda 2 gün kadar gidiyor, ekranın ışık parlaklık maksimum oranı iPhone 13 ve 14'ten düşük olduğu için (insan gözü bu farkı ayırt edemez) pil daha küçük olmasına rağmen daha uzun ömürlü, bu nedenle de telefon iPhone 13 ve 14'ten hem daha ince hem daha hafif. Eğer yeni bir iPhone alacaksanız ya iPhone 15 alın ya da iphone 12. Teşekkürler Amazon."