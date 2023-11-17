Versace, Armani, Dior, Lancome ve dahası! Dünyaca ünlü markaların parfümlerinde büyük fırsat

Kişisel bakımın olmazsa olmazlarından parfümler, kendinizi daha çekici ve eşsiz hissetmenizi sağlarken tarzınızı yansıtmanıza ve çevrenizdeki insanların da hafızasında yer edinmenize yardımcı olur. Kendinizi olduğunuzdan daha havalı kılmak ve daima hoş kokarak çevrenizdekileri etkilemek istiyorsanız dünyaca ünlü markaların övgü toplayan parfümlerine bir şans verebilirsiniz. Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirimde olan ünlü markaların kadın ve erkek parfümlerini sizin için seçtik.

GUESS Seductive EDT Kadın Parfüm

Kullanıcılar ne diyor?

"Güzel, yumuşak koku."

"Söyleyebileceğim tek şey tekrar satın alacağım."

Laura Biagiotti Forever EDP Kadın Parfüm

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok iyi."

"Kaliteli ürün, mükemmel koku ve çok güzel şişe."

Versace Crystal Noir EDP Kadın Parfüm

Kullanıcılar ne diyor?

"Zaten bildiğim çok güzel koku. Ama her şeyden önce, satıcının ciddiyeti. Zamanında teslimat ve ürünü korumak için mükemmel ambalaj için teşekkürler."

"Bu kokuyu seviyorum, bir sürü iltifat aldı."

Roberto Cavalli EDP Kadın Parfüm

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu kokuyu seviyorum ve kocam da öyle. Söyleyecek başka bir şey yok."

"Kaliteli tavsiye ederim."

Christian Dior Sauvage EDP Erkek Parfüm

Kullanıcılar ne diyor?

"Mükemmel."

"Mükemmel hizmet, hızlı teslimat, harika fiyat, daha iyi olamazdı. Çok memnunum."

Lancome La Vie Est Belle EDP Kadın Parfüm

Kullanıcılar ne diyor?

"Kokusu çok güzel,kokusuna herkes bayılıyor. Bundan sonra imza parfümüm."

"Daha iyisi yok kesinlikle."

Calvin Klein Euphoria EDP Kadın Parfüm

Kullanıcılar ne diyor?

"Mükemmel bir hediye."

"Bu parfümü seviyorum ve harika bir fiyata aldım."

Versace Eros EDT Erkek Parfüm

Kullanıcılar ne diyor?

"Kokusu gayet beğeniliyor. Teşekkürler."

"EDP ile EDT arasında kalmıştım fakat EDT'yi oldukça başarılı buldum; hem kalıcı hem de yeterince yoğun bir kokusu var. Evin içinde bile nereye gitsem koku beni takip ediyor. Herkese hitap edecek bir parfüm değil. Ürünü kullanmadan önce sorguladım orijinal olduğu gördüm. Burada da bir sıkıntı olmadı. Bir de el bileklerinizden birine 1 fıs olacak şekilde sıkarsanız birisiyle konuşurken beden dili kullandığınız esnada koku iyice yayılır ve dikkat çeker."

Givenchy Gentleman Reserve Privee EDP Erkek Parfüm

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika koku, şimdiye kadar satın aldıklarım içinde en iyisi. Tatlı, samimi bir koku. Ciltte 4 ila 7 saat arasında, giysilerde ise 24 saat sonra bile iyi dayanıyor."

"Yeni favori Givenchy kokum."

Giorgio Armani Code EDT Erkek Parfüm

Kullanıcılar ne diyor?

"Güçlü bir koku ama rahatsız eden tarzdan değil. Güzel"

"Armani parfümler içinde en sevdiğim. Kalıcılığı orta bence, çok yüksek değil."

Hugo Boss Hugo Man EDT Erkek Parfüm

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok güzel kokuyor."

"Oğluma aldım, freshliğine bayıldı. Öyle bir koku ki yazın da kışın da sırıtmıyor."

Calvin Klein Deep Euphoria EDP Kadın Parfüm

Kullanıcılar ne diyor?

"Arkadaşım hediye etmişti yıllar önce, o gün bugündür vazgeçemediğim koku. Bittikçe yeniliyor, indirime girdikçe stokluyorum."

"Parfümün kokusunu beğendim fakat kapağı basit yapılmış. Yani parfümü ters tutsam kapak düşecek gibi. Calvin Klein gibi bir markaya yakışmayan basit bir kapak. O yüzden 1 yıldız eksik verdim."

Hugo Boss Bottled Erkek Parfümü

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok güzel bir kokusu var. Seviyorum ve hep elim bu kokuya gidiyor."

"Onca parfüm denedim en çok bu aklımda kaldı. O yüzden bunu aldım tekrar, uzun süre benle olacak."

Bvlgari Man Wood Neroli EDP Erkek Parfüm

Kullanıcılar ne diyor?

"Kokusu uzun süre kalıyor."

"Bence yaz kokusu. Yazın favorim bu parfüm."

Hugo Boss Bottled Infinite EDP Erkek Parfüm

Kullanıcılar ne diyor?

"İlk sıktığımda bütün gece iltifat aldım. Koku çok kalıcı. Harika."

"Çok memnunum. Bu erkek parfümünün kokusu uzun ömürlü. Bunu tekrar satın alacağım."

Tom Ford Black Orchid Kadın Parfüm

Kullanıcılar ne diyor?

"Asil bir koku. Her kullandığımda soruyorlar mutlaka. Geri dönüşleri hoşuma gidiyor."

"Beğendiğim, hoş bir koku. Fiyatını hak ediyor bence."

Chloe Love Story EDP Kadın Parfüm

Kullanıcılar ne diyor?

"Kokusuna bayılıyorum. Yıllardır vazgeçilmezim."

"Ürün belirtilen tarihten yaklaşık olarak 2 gün önce geldi, bu konuda bir sorun yaşamadım. Ürün orijinal, rahatlıkla alabilirsiniz. Bu fiyata, bu parfüm alınır."

Bu içerik 17 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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