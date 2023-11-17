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Versace, Armani, Dior, Lancome ve dahası! Dünyaca ünlü markaların parfümlerinde büyük fırsat

17.11.2023 14:36 | Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü markaların övgü toplayan parfümleri Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirime girdi! %40'a varan indirimle satışa sunulan Versace, Armani, Dior, Lancome ve daha birçok markanın parfümlerine bir şans vermeye ne dersiniz? İster kendinize alın ister sevdiklerinize hediye edin; bu fırsat gerçekten kaçmaz!

Versace, Armani, Dior, Lancome ve dahası! Dünyaca ünlü markaların parfümlerinde büyük fırsat

Kişisel bakımın olmazsa olmazlarından parfümler, kendinizi daha çekici ve eşsiz hissetmenizi sağlarken tarzınızı yansıtmanıza ve çevrenizdeki insanların da hafızasında yer edinmenize yardımcı olur. Kendinizi olduğunuzdan daha havalı kılmak ve daima hoş kokarak çevrenizdekileri etkilemek istiyorsanız dünyaca ünlü markaların övgü toplayan parfümlerine bir şans verebilirsiniz. Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirimde olan ünlü markaların kadın ve erkek parfümlerini sizin için seçtik.

GUESS Seductive EDT Kadın Parfüm

Adsız tasarım - 2023-11-17T135555.933

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Güzel, yumuşak koku."

  • "Söyleyebileceğim tek şey tekrar satın alacağım."
Ürünü İncele

Laura Biagiotti Forever EDP Kadın Parfüm

Adsız tasarım - 2023-11-17T135738.793

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi."

  • "Kaliteli ürün, mükemmel koku ve çok güzel şişe."
Ürünü İncele

Versace Crystal Noir EDP Kadın Parfüm

Adsız tasarım - 2023-11-17T135830.049

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Zaten bildiğim çok güzel koku. Ama her şeyden önce, satıcının ciddiyeti. Zamanında teslimat ve ürünü korumak için mükemmel ambalaj için teşekkürler."

  • "Bu kokuyu seviyorum, bir sürü iltifat aldı."
Ürünü İncele

Roberto Cavalli EDP Kadın Parfüm

Adsız tasarım - 2023-11-17T135901.840

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu kokuyu seviyorum ve kocam da öyle. Söyleyecek başka bir şey yok."

  • "Kaliteli tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Christian Dior Sauvage EDP Erkek Parfüm

Adsız tasarım - 2023-11-17T135946.855

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mükemmel."

  • "Mükemmel hizmet, hızlı teslimat, harika fiyat, daha iyi olamazdı. Çok memnunum."
Ürünü İncele

Lancome La Vie Est Belle EDP Kadın Parfüm

Adsız tasarım - 2023-11-17T140028.856

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kokusu çok güzel,kokusuna herkes bayılıyor. Bundan sonra imza parfümüm."

  • "Daha iyisi yok kesinlikle."
Ürünü İncele

Calvin Klein Euphoria EDP Kadın Parfüm

Adsız tasarım - 2023-11-17T140123.816

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mükemmel bir hediye."

  • "Bu parfümü seviyorum ve harika bir fiyata aldım."
Ürünü İncele

Versace Eros EDT Erkek Parfüm

Adsız tasarım - 2023-11-17T140208.798

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kokusu gayet beğeniliyor. Teşekkürler."

  • "EDP ile EDT arasında kalmıştım fakat EDT'yi oldukça başarılı buldum; hem kalıcı hem de yeterince yoğun bir kokusu var. Evin içinde bile nereye gitsem koku beni takip ediyor. Herkese hitap edecek bir parfüm değil. Ürünü kullanmadan önce sorguladım orijinal olduğu gördüm. Burada da bir sıkıntı olmadı. Bir de el bileklerinizden birine 1 fıs olacak şekilde sıkarsanız birisiyle konuşurken beden dili kullandığınız esnada koku iyice yayılır ve dikkat çeker."
Ürünü İncele

Givenchy Gentleman Reserve Privee EDP Erkek Parfüm

Adsız tasarım - 2023-11-17T140253.993

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika koku, şimdiye kadar satın aldıklarım içinde en iyisi. Tatlı, samimi bir koku. Ciltte 4 ila 7 saat arasında, giysilerde ise 24 saat sonra bile iyi dayanıyor."

  • "Yeni favori Givenchy kokum."
Ürünü İncele

Giorgio Armani Code EDT Erkek Parfüm

Adsız tasarım - 2023-11-17T140344.993

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Güçlü bir koku ama rahatsız eden tarzdan değil. Güzel"

  • "Armani parfümler içinde en sevdiğim. Kalıcılığı orta bence, çok yüksek değil."
Ürünü İncele

Hugo Boss Hugo Man EDT Erkek Parfüm

Adsız tasarım - 2023-11-17T140437.833

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel kokuyor."

  • "Oğluma aldım, freshliğine bayıldı. Öyle bir koku ki yazın da kışın da sırıtmıyor."
Ürünü İncele

Calvin Klein Deep Euphoria EDP Kadın Parfüm

Adsız tasarım - 2023-11-17T140528.823

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Arkadaşım hediye etmişti yıllar önce, o gün bugündür vazgeçemediğim koku. Bittikçe yeniliyor, indirime girdikçe stokluyorum."

  • "Parfümün kokusunu beğendim fakat kapağı basit yapılmış. Yani parfümü ters tutsam kapak düşecek gibi. Calvin Klein gibi bir markaya yakışmayan basit bir kapak. O yüzden 1 yıldız eksik verdim."
Ürünü İncele

Hugo Boss Bottled Erkek Parfümü

Adsız tasarım - 2023-11-17T140614.796

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel bir kokusu var. Seviyorum ve hep elim bu kokuya gidiyor."

  • "Onca parfüm denedim en çok bu aklımda kaldı. O yüzden bunu aldım tekrar, uzun süre benle olacak."
Ürünü İncele

Bvlgari Man Wood Neroli EDP Erkek Parfüm

Adsız tasarım - 2023-11-17T140657.805

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kokusu uzun süre kalıyor."

  • "Bence yaz kokusu. Yazın favorim bu parfüm."
Ürünü İncele

Hugo Boss Bottled Infinite EDP Erkek Parfüm

Adsız tasarım - 2023-11-17T140748.901

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İlk sıktığımda bütün gece iltifat aldım. Koku çok kalıcı. Harika."

  • "Çok memnunum. Bu erkek parfümünün kokusu uzun ömürlü. Bunu tekrar satın alacağım."
Ürünü İncele

Tom Ford Black Orchid Kadın Parfüm

Adsız tasarım - 2023-11-17T140819.794

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Asil bir koku. Her kullandığımda soruyorlar mutlaka. Geri dönüşleri hoşuma gidiyor."

  • "Beğendiğim, hoş bir koku. Fiyatını hak ediyor bence."
Ürünü İncele

Chloe Love Story EDP Kadın Parfüm

Adsız tasarım - 2023-11-17T140913.043

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kokusuna bayılıyorum. Yıllardır vazgeçilmezim."

  • "Ürün belirtilen tarihten yaklaşık olarak 2 gün önce geldi, bu konuda bir sorun yaşamadım. Ürün orijinal, rahatlıkla alabilirsiniz. Bu fiyata, bu parfüm alınır."
Ürünü İncele

Bu içerik 17 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Gülümseten Kasım Fırsatları burada!

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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