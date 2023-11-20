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Uzun pil ömrü, kesintisiz müzik keyfi! Beats Fit Pro'da 1850 TL indirim

20.11.2023 11:17 | Son Güncelleme:
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Gürültülü ortamlarda olsanız da müziğin keyfini doyasıya çıkarmak istemez misiniz? Beats Fit Pro, yüksek gürültü önleme özelliğiyle kalabalıkların arasında sadece müziğinize odaklanmanızı sağlıyor. Ve şimdi, Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında 1850 TL indirimle karşınızda! Müzik keyfinizi artıracak bir yol arkadaşına ihtiyacınız varsa, bu fırsatı kaçırmayın deriz.

Uzun pil ömrü, kesintisiz müzik keyfi! Beats Fit Pro'da 1850 TL indirim

Kablo karmaşasından ve kabloların sınırlayıcı etkilerinden kurtulmamızı sağlayan bluetooth kulaklıklar, teknoloji severlerin en çok rağbet ettiği ürünler arasında yer alıyor. Evde, ofiste, sporda, seUzuyahatte yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir bluetooth kulaklık arayışındaysanız üstün teknolojik özellikleriyle öne çıkan bu önerimize kulak vermelisiniz: dış ortam gürültüsünden tamamen izole olmanızı sağlayarak müziğin derinliklerine dalmanızı kolaylaştıran Beats Fit Pro, Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel indirimde! İşte detaylar!

Gürültüyü sessizleştirin, müziği keşfedin: Beats Fit Pro: Gürültü Önleme Özellikli Gerçek Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

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Öne çıkan özellikleri

  • Beats Fit Pro, ANC (Active Noise Cancellation) teknolojisi sayesinde dış ortam gürültüsünü etkili bir şekilde engeller. Bu özellik, siz müzik dinlerken veya arama yaparken daha sessiz ve net bir ses deneyimi yaşamanızı sağlar.

  • Adaptif EQ teknolojisi, kullanıcının kulağının şekline ve müzik türüne göre ses deneyimini otomatik olarak ayarlar. Böylece her tür müzikte en iyi ses kalitesini elde edebilirsiniz.

  • Beats Fit Pro, tek şarjla ortalama 6 saatlik kullanım süresi sunar. Şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında ise toplamda 24 saate kadar müzik dinlemenize olanak tanır. Ek olarak, hızlı şarj özelliği sayesinde kısa bir sürede pilinizi doldurabilirsiniz.

  • Bu kulaklık IPX4 sertifikalıdır, yani su ve ter nedeniyle hasar görme riskinden korunursunuz. Bu özellikle spor yaparken veya dışarıda aktif olarak hareket ederken rahatça kullanabilirsiniz.

  • Dokunmatik kontroller sayesinde müziği oynatma, durdurma, şarkı atlama ve çağrıları cevaplama gibi işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Beats Fit Pro ayrıca Bluetooth 5.0 teknolojisi ile hızlı ve kararlı bir bağlantı sağlar.

  • Beats Fit Pro, iOS ve Android cihazlarıyla uyumlu çalışır. Ayrıca Siri veya Google Asistan gibi sanal asistanlarla entegredir, bu da sizin için kullanım kolaylığı sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "ses ve özellikler olarak bir iPhone kullanıcısını çok memnun edecek düzeyde. Zaten Apple bünyesinde bir marka olduğundan AirPods fonksiyonlarına da sahip. Dizaynı spor sırasında kulağınızdan düşmesini engelliyor. Şarj kutusu biraz büyük olsa da tercih edilebilir bir ürün."

  • "Ben çok memnunum, kesinlikle alınır. Eğer kulak yapınıza uyarsa mükemmel, uzamsal ses özelliği de çok hoş bir ayrıntı olmuş, Airpods Pro'dan önceden de dinlemiştim."
Ürünü İncele

Bu içerik 20 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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