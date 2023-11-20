Uzun pil ömrü, kesintisiz müzik keyfi! Beats Fit Pro'da 1850 TL indirim

Kablo karmaşasından ve kabloların sınırlayıcı etkilerinden kurtulmamızı sağlayan bluetooth kulaklıklar, teknoloji severlerin en çok rağbet ettiği ürünler arasında yer alıyor. Evde, ofiste, sporda, seUzuyahatte yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir bluetooth kulaklık arayışındaysanız üstün teknolojik özellikleriyle öne çıkan bu önerimize kulak vermelisiniz: dış ortam gürültüsünden tamamen izole olmanızı sağlayarak müziğin derinliklerine dalmanızı kolaylaştıran Beats Fit Pro, Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel indirimde! İşte detaylar!

Öne çıkan özellikleri

Beats Fit Pro, ANC (Active Noise Cancellation) teknolojisi sayesinde dış ortam gürültüsünü etkili bir şekilde engeller. Bu özellik, siz müzik dinlerken veya arama yaparken daha sessiz ve net bir ses deneyimi yaşamanızı sağlar.

Adaptif EQ teknolojisi, kullanıcının kulağının şekline ve müzik türüne göre ses deneyimini otomatik olarak ayarlar. Böylece her tür müzikte en iyi ses kalitesini elde edebilirsiniz.

Beats Fit Pro, tek şarjla ortalama 6 saatlik kullanım süresi sunar. Şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında ise toplamda 24 saate kadar müzik dinlemenize olanak tanır. Ek olarak, hızlı şarj özelliği sayesinde kısa bir sürede pilinizi doldurabilirsiniz.

Bu kulaklık IPX4 sertifikalıdır, yani su ve ter nedeniyle hasar görme riskinden korunursunuz. Bu özellikle spor yaparken veya dışarıda aktif olarak hareket ederken rahatça kullanabilirsiniz.

Dokunmatik kontroller sayesinde müziği oynatma, durdurma, şarkı atlama ve çağrıları cevaplama gibi işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Beats Fit Pro ayrıca Bluetooth 5.0 teknolojisi ile hızlı ve kararlı bir bağlantı sağlar.

Beats Fit Pro, iOS ve Android cihazlarıyla uyumlu çalışır. Ayrıca Siri veya Google Asistan gibi sanal asistanlarla entegredir, bu da sizin için kullanım kolaylığı sağlar.