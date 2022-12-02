Dünya Kupası'nın Brezilyalı yıldızı Rodrygo'nun fenomen sevgilisinden kalça şov! Kıvrımlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu

Dünya Kupası'nda boy gösteren Brezilya Milli Takımı'nın genç forveti Rodrygo baltayı taşa vurdu.

Rodrygo'nun fenomen sevgilisi Luana Atik Lopes'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar olay oldu.

BEREZİLYA'NIN YILDIZI RODRYGO'NUN SEVGİLİSİ INSTAGRAM'I SALLADI

Genç futbolcunun sevgilisini kıskanıp kıskanmadığı merak konusu olurken Luana Atik Lopes, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

YOK GİBİ BİKİNİSİYLE SINIRLARI ZORLADI

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Brezilya'ya destek veren ünlü fenomen ülkesinin bayrağını taşıyan bikinisiyle görenleri büyüledi.

Rodrygo'ya olan sevgisini Brezilya Milli Takımı'nı destekleyen paylaşımlarla ifade eden genç kadın, Brezilya'nın renklerinden oluşan bir bluz ile 3 farklı kombin yaptı.

Bikinili paylaşımları kadar spor yaptığı sırada çektiği videolarla da gündem olan Luana Atik Lopes, bir süre daha adından söz ettireceğe benziyor.





