Dünya Kupası'nın Brezilyalı yıldızı Rodrygo'nun fenomen sevgilisinden kalça şov! Kıvrımlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu

Dünya Kupası'nda boy gösteren Brezilya Milli Takımı'nın genç forveti Rodrygo baltayı taşa vurdu.
Rodrygo'nun fenomen sevgilisi Luana Atik Lopes'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar olay oldu.
Genç futbolcunun sevgilisini kıskanıp kıskanmadığı merak konusu olurken Luana Atik Lopes, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Brezilya'ya destek veren ünlü fenomen ülkesinin bayrağını taşıyan bikinisiyle görenleri büyüledi.
Rodrygo'ya olan sevgisini Brezilya Milli Takımı'nı destekleyen paylaşımlarla ifade eden genç kadın, Brezilya'nın renklerinden oluşan bir bluz ile 3 farklı kombin yaptı.
Bikinili paylaşımları kadar spor yaptığı sırada çektiği videolarla da gündem olan Luana Atik Lopes, bir süre daha adından söz ettireceğe benziyor.