Dünya Kupası onu mahvetti! Maçları izlemek için günlerce uykusuz kalan adam yüz felci geçirdi

Futbol tutkunu Çinli bir adam mümkün olduğunca uyanık kalarak Dünya Kupası maçlarını art arda izlemek istedi. Yerel basında yer alan haberlerde Çinli adamın Katar’daki Dünya Kupası’nın grup aşamasındaki maçları günde iki saat uyuyarak izlediği iddia edildi.

UYKUSUZLUK VE SOĞUK HAVA

Çin’de yerel saate göre maçlar 18.00-06.00 saatleri arasında oynanırdı ve maçları izledikten sonra Cao, 08.00’da motosikletiyle birlikte mesaiye başlardı. Yerel basına konuşan Cao, “Maçı izledikten sonra iki saat uyudum ve uyandığımda kendimi çok yorgun hissettim. Uykusuz olduğunu düşündüğüm için duruma aldırmadan günüme devam ettim. Motosiklet sürerken soğuk havanın etkisiyle dudaklarım aniden yana doğru eğildi ve göz kapaklarımı hareket ettiremedim” dedi.

TEDAVİSİ BAŞLADI

Yaşadığı sağlık sorununun ciddi olmadığını düşünen Cao, motosikletinden inip ofisinde biraz dinlenmeye karar verdi. Durumunun düzelmemesi üzerine Cao yere bir hastaneye başvurdu. Doktorlar yaptıkları incelemeler sonucunda Cao’ya yüz felci teşhisi koydu ve ykusuzluğunun soğuk esinti ile birleştiğinde yüzünün yarısının kontrolünü kaybetmesine neden olduğunu söyledi. Cao şu anda akupunktur tedavisi görüyor ve yüzünün kontrolünü yeniden kazanmak için sık sık yüz masajı yapıyor.