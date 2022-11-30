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  4. Dünya Kupası’na hareketi damga vurdu! Türk taraftarın tribünde sevgilisine evlenme teklifi ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu

Dünya Kupası’na hareketi damga vurdu! Türk taraftarın tribünde sevgilisine evlenme teklifi ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu

30.11.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası’nda H Grubu’nda Güney Kore ve Gana arasındaki maç ilginç anlara sahne oldu. Katar’da düzenlenen Dünya Kupasını sevgilisiyle birlikte izlemeye giden bir Türk tribünde kız arkadaşına evlenme teklifi etti. Sosyal medyada gündem olan o anlar tribünde bulunan bir Arap taraftar tarafından kaydedildi.

Katar’da devam eden Dünya Kupası kapsamında H Grubu’nda Güney Kore ve Gana 28 Kasım’da Education City Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerle devam eden mücadele 3-2’lik skorla Gana’nın galibiyetiyle sonuçlandı. Education Şehir Stadı'nda oynanan mücadele sahada olduğu kadar tribünde de heyecanlı anlara sahne oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Maçın oynadığı sırada tribünde kız arkadaşının önünde diz çöken taraftar evlenme teklifi etti. Sosyal medyada bir anda popüler olan görüntüler bir Arap taraftar tarafından kaydedildi.

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Tezahürat seslerinin arasında Türk taraftar sevgilisine “Duyamadım. Aşkım benimle evlenir misin?” diye bağırdı. Sevgilisinin evet yanıtını vermesinin ardından tribünden çifti tebrik eden alkış ve çığlık sesleri yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dünya kupası evlilik teklifi

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