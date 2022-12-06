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Bu kez kehanetleri çarpıştı! Dünya Kupası’nı kimin kazanacağını açıkladı... Sosyal medya bir anda karıştı

06.12.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda son 16 mücadeleleri tam gaz devam ediyor. Final için geri sayım başlamışken kehanetleriyle daha önceki yıllarda dikkatleri üzerine çeken Yaşayan Nostradamus lakaplı Athos Salome ve efsanevi dizi The Simpsons (Simpsonlar)’ın final kehanetleri merak uyandırdı.

Bu kez kehanetleri çarpıştı! Dünya Kupası’nı kimin kazanacağını açıkladı... Sosyal medya bir anda karıştı

36 yaşındaki Brezilyalı kahin Athos Salome, Nostradamus gibi koronavirüsü, Kraliçe’nin ölümü ve dünya genelindeki pek çok olayı öngörmüştü. Yaşayan Nostradamus olarak isimlendirilen Salome, geleceği ürkütücü bir şekilde tahmin etmekle ünlenen efsanevi dizi The Simpsons ile birçok ortak yana sahip. İki fenomenin de Dünya Kupası final tahminleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

BREZİLYA’NIN OLACAK DEMİŞTİ

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Geleceğe yönelik tahminleri sayesinde yayınlandığı dönemden itibaren herkesi şaşırtmayı başaran The Simpsons dizisine göre Dünya Kupası bu yıl Brezilya’nın olacak. 25. sezonun 16. bölünmünde Homer’in hakem olduğu Katar Dünya Kupası finalinde mutlu sona ulaşan Brezilya oldu.

“DÜŞÜNMÜYORUM”

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Daily Star Sport'a konuşan Athos, "Simpsonlar'ın 2011'deki bir bölümünde Homer Simpson, çözülmüş çapraz bulmacaların olduğu bir dergi okuyor ve 'Brezilya şampiyon' yazan cümlelerden biri görülüyor. Özellikle Brezilya'nın şampiyon olabileceğini düşünmüyorum, şampiyon değil finalde olabileceklerine inanıyorum. Tango ülkesi (Arjantin) ile orta Avrupa ülkesi (Fransa) arasındaki kupa anlaşmazlığını görebiliriz. Kupayı Arjantin ya da Fransa alacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kehanet dünya kupası 2022

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